ВИДЕО. Лунин ошибся на выходе. Кристенсен открыл счет для Барселоны

Вечером 21 апреля проходит матч 32-го тура чемпионата Испании, в котором встречаются Реал и Барселона.

Команды играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в стартовом составе галактикос.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 6-й минуте гости вышли вперед. После подачи углового Андрей Лунин ошибся на выходе, и Андреас Кристенсен поразил цель.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Реала и Барселоны

ГОЛ! 0:1. Андреас Кристенсен, 6 мин