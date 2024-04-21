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Испания
21 апреля 2024, 22:17 | Обновлено 21 апреля 2024, 22:59
2159
2

ВИДЕО. Лунин ошибся на выходе. Кристенсен открыл счет для Барселоны

На 6-й минуте суперматча в Мадриде гости вышли вперед

21 апреля 2024, 22:17 | Обновлено 21 апреля 2024, 22:59
2159
2
ВИДЕО. Лунин ошибся на выходе. Кристенсен открыл счет для Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 21 апреля проходит матч 32-го тура чемпионата Испании, в котором встречаются Реал и Барселона.

Команды играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в стартовом составе галактикос.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 6-й минуте гости вышли вперед. После подачи углового Андрей Лунин ошибся на выходе, и Андреас Кристенсен поразил цель.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Реала и Барселоны

ГОЛ! 0:1. Андреас Кристенсен, 6 мин

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Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига Андреас Кристенсен Андрей Лунин видео голов и обзор
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Диванний Експерт
Не БРЕШІТЬ!!!!! Нема тут відео!!!!!🤬
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0
Dfbj
Подумаєш помилився... йому можна тепер до кінця сезону на розкладушті стояти на воротах
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0
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