ВИДЕО. Лунин ошибся на выходе. Кристенсен открыл счет для Барселоны
На 6-й минуте суперматча в Мадриде гости вышли вперед
Вечером 21 апреля проходит матч 32-го тура чемпионата Испании, в котором встречаются Реал и Барселона.
Команды играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в стартовом составе галактикос.
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На 6-й минуте гости вышли вперед. После подачи углового Андрей Лунин ошибся на выходе, и Андреас Кристенсен поразил цель.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Реала и Барселоны
ГОЛ! 0:1. Андреас Кристенсен, 6 мин
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