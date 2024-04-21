В Роттердаме проходит финальный матч Кубка Нидерландов между командами Фейеноорд и НЕК Неймеген.

В первом тайме на некоторое время матч был приостановлен, поскольку произошли беспорядки на трибунах.

Фанаты активно использовали пиротехнику и бросали на поле файеры.

Вскоре игра возобновилась. Счет 1:0 в пользу Фейеноорда, на 59-й минуте гол забил Игор Пайшао.

ФОТО. Финал Кубок Нидерландов был приостановлен. Что случилось?