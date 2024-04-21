Кубок Нидерландов
21.04.2024 19:00 – FT 1 : 0
Нидерланды21 апреля 2024, 20:53 | Обновлено 21 апреля 2024, 20:57
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ФОТО. Финал Кубок Нидерландов был приостановлен. Что случилось?
В матче между Фейенордом и Неймегеном произошли беспорядки на трибунах
21 апреля 2024, 20:53 | Обновлено 21 апреля 2024, 20:57
2709
0
В Роттердаме проходит финальный матч Кубка Нидерландов между командами Фейеноорд и НЕК Неймеген.
В первом тайме на некоторое время матч был приостановлен, поскольку произошли беспорядки на трибунах.
Фанаты активно использовали пиротехнику и бросали на поле файеры.
Вскоре игра возобновилась. Счет 1:0 в пользу Фейеноорда, на 59-й минуте гол забил Игор Пайшао.
ФОТО. Финал Кубок Нидерландов был приостановлен. Что случилось?
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