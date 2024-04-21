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Кубок Нидерландов
Фейеноорд
21.04.2024 19:00 – FT 1 : 0
НЕК Неймеген
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Нидерланды
21 апреля 2024, 20:53 | Обновлено 21 апреля 2024, 20:57
2709
0

ФОТО. Финал Кубок Нидерландов был приостановлен. Что случилось?

В матче между Фейенордом и Неймегеном произошли беспорядки на трибунах

21 апреля 2024, 20:53 | Обновлено 21 апреля 2024, 20:57
2709
0
ФОТО. Финал Кубок Нидерландов был приостановлен. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine

В Роттердаме проходит финальный матч Кубка Нидерландов между командами Фейеноорд и НЕК Неймеген.

В первом тайме на некоторое время матч был приостановлен, поскольку произошли беспорядки на трибунах.

Фанаты активно использовали пиротехнику и бросали на поле файеры.

Вскоре игра возобновилась. Счет 1:0 в пользу Фейеноорда, на 59-й минуте гол забил Игор Пайшао.

ФОТО. Финал Кубок Нидерландов был приостановлен. Что случилось?

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Кубок Нидерландов по футболу Фейеноорд НЕК Неймеген беспорядки фото файеры пиротехника
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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