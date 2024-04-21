Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сыграет ли Лунин? Анчелотти назвал состав Реала на суперматч с Барселоной
Испания
21 апреля 2024, 20:21 |
936
1

Сыграет ли Лунин? Анчелотти назвал состав Реала на суперматч с Барселоной

Поединок состоится 21 апреля в 22:00 по Киеву

21 апреля 2024, 20:21 |
936
1
Сыграет ли Лунин? Анчелотти назвал состав Реала на суперматч с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine

21 апреля состоится центральный матч 32-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Барселона».

Поединок пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин традиционно попал в стартовый состав.

«Барселона» объявит стартовый состав чуть позже.

Стартовый состав Реала на матч против Барселоны:

По теме:
Бернарду Силва прокомментировал неудачный удар с пенальти в ворота Лунина
Лунин или Шовковский? Милевский рассказал, кто лучше отбивает пенальти
Снова без Бражко. Известны стартовые составы Динамо и Полесья
стартовые составы Андрей Лунин Реал Мадрид Барселона Реал - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Жироны оценил игру против Кадиса, в которой Довбик забил гол
Футбол | 21 апреля 2024, 01:20 1
Тренер Жироны оценил игру против Кадиса, в которой Довбик забил гол
Тренер Жироны оценил игру против Кадиса, в которой Довбик забил гол

Каталонский клуб впервые в истории гарантировал себе участие в еврокубках

У кого 8.5? Известна оценка Довбика за гол в историческом матче Жироны
Футбол | 21 апреля 2024, 00:37 0
У кого 8.5? Известна оценка Довбика за гол в историческом матче Жироны
У кого 8.5? Известна оценка Довбика за гол в историческом матче Жироны

Каталонский клуб гарантировал себе еврокубки в следующем сезоне

Динамо – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 21.04.2024, 16:35
Динамо – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ВИДЕО. В погоне за Пичичи! Довбик забил 18-й гол в Ла Лиге
Футбол | 20.04.2024, 23:41
ВИДЕО. В погоне за Пичичи! Довбик забил 18-й гол в Ла Лиге
ВИДЕО. В погоне за Пичичи! Довбик забил 18-й гол в Ла Лиге
ВИДЕО. Шищенко нецензурно накричал на игроков Полесья в игре с Динамо
Футбол | 21.04.2024, 19:05
ВИДЕО. Шищенко нецензурно накричал на игроков Полесья в игре с Динамо
ВИДЕО. Шищенко нецензурно накричал на игроков Полесья в игре с Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
roman75zpr
Давайте вы больше не будете этот недовопрос писать в заголовке! Вот когда не попадёт Андрей в состав - тогда и напишете, а пока и так ясно, что он основной вратарь Реала
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Три нокдауна для Хейни. Райан Гарсия деклассировал чемпиона WBC
ВИДЕО. Три нокдауна для Хейни. Райан Гарсия деклассировал чемпиона WBC
21.04.2024, 08:35 3
Бокс
Заруба в Нью-Йорке. Райан Гарсия нанес Хейни первое поражение в карьере
Заруба в Нью-Йорке. Райан Гарсия нанес Хейни первое поражение в карьере
21.04.2024, 08:15 25
Бокс
Марта КОСТЮК: «У Рыбакиной нет водительских прав? У меня есть»
Марта КОСТЮК: «У Рыбакиной нет водительских прав? У меня есть»
20.04.2024, 22:39 8
Теннис
Куртуа отреагировал на возможное продление контракта Лунина с Реалом
Куртуа отреагировал на возможное продление контракта Лунина с Реалом
20.04.2024, 17:50 4
Футбол
Известно, кто хотел подкупить игроков Миная, чтобы они сдали матч с Динамо
Известно, кто хотел подкупить игроков Миная, чтобы они сдали матч с Динамо
20.04.2024, 22:19 37
Футбол
Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки
Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки
20.04.2024, 23:57 3
Футбол
Реал после игры с Ман Сити подготовил для Лунина контракт с важной опцией
Реал после игры с Ман Сити подготовил для Лунина контракт с важной опцией
20.04.2024, 00:43 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем