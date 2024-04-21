Сыграет ли Лунин? Анчелотти назвал состав Реала на суперматч с Барселоной

21 апреля состоится центральный матч 32-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Барселона».

Поединок пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин традиционно попал в стартовый состав.

«Барселона» объявит стартовый состав чуть позже.

Стартовый состав Реала на матч против Барселоны: