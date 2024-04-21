Сыграет ли Лунин? Анчелотти назвал состав Реала на суперматч с Барселоной
Поединок состоится 21 апреля в 22:00 по Киеву
21 апреля состоится центральный матч 32-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Барселона».
Поединок пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин традиционно попал в стартовый состав.
«Барселона» объявит стартовый состав чуть позже.
Стартовый состав Реала на матч против Барселоны:
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 21, 2024
🆚 @FCBarcelona_es@UnicajaBanco | #ElClásico pic.twitter.com/xqzi0EcHUt
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Каталонский клуб впервые в истории гарантировал себе участие в еврокубках
Каталонский клуб гарантировал себе еврокубки в следующем сезоне