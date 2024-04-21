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Англия
21 апреля 2024, 19:43 | Обновлено 21 апреля 2024, 19:44
1156
1

Ковентри сделал камбек в матче с Ман Юнайтед с 0:3. Игра перешла в овертайм

21 апреля проходит полуфинальный матч Кубка Англии 2023/24

21 апреля 2024, 19:43 | Обновлено 21 апреля 2024, 19:44
1156
1
Ковентри сделал камбек в матче с Ман Юнайтед с 0:3. Игра перешла в овертайм
Getty Images/Global Images Ukraine

21 апреля проходит полуфинальный матч Кубка Англии 2023/24 между командами «Ковентри» и «Манчестер Юнайтед».

До 71-й минут «красные дьяволы» побеждали со счетом 3:0. Голами за номинальных гостей (встреча проходит на нейтральном стадионе «Уэмбли») отличились Скотт Мактоминей, Гарри Магуайр и Бруну Фернандеш.

Однако «Ковентри», который выступает в Чемпионшипе, сумел перевести игру в овертайм.

На 71-й забил Эллис Симмс, на 79-й отставание сократил Каллум О'Хэр, а на 90+5-й с пенальти счет сравнял Хаджи Райт – 3:3.

Сейчас коллективы проводят экстра-тайм. В случае ничьи по окончанию 120 минут победитель определится в серии пенальти.

В финале Кубка Англии уже ждет «Манчестер Сити», который днем ранее обыграл «Челси» 1:0.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Макс Максов
Ковентрі - топ! Вперед до фіналу!
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