Ковентри сделал камбек в матче с Ман Юнайтед с 0:3. Игра перешла в овертайм
21 апреля проходит полуфинальный матч Кубка Англии 2023/24
21 апреля проходит полуфинальный матч Кубка Англии 2023/24 между командами «Ковентри» и «Манчестер Юнайтед».
До 71-й минут «красные дьяволы» побеждали со счетом 3:0. Голами за номинальных гостей (встреча проходит на нейтральном стадионе «Уэмбли») отличились Скотт Мактоминей, Гарри Магуайр и Бруну Фернандеш.
Однако «Ковентри», который выступает в Чемпионшипе, сумел перевести игру в овертайм.
На 71-й забил Эллис Симмс, на 79-й отставание сократил Каллум О'Хэр, а на 90+5-й с пенальти счет сравнял Хаджи Райт – 3:3.
Сейчас коллективы проводят экстра-тайм. В случае ничьи по окончанию 120 минут победитель определится в серии пенальти.
В финале Кубка Англии уже ждет «Манчестер Сити», который днем ранее обыграл «Челси» 1:0.
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