Ковентри сделал камбек в матче с Ман Юнайтед с 0:3. Игра перешла в овертайм

21 апреля проходит полуфинальный матч Кубка Англии 2023/24 между командами «Ковентри» и «Манчестер Юнайтед».

До 71-й минут «красные дьяволы» побеждали со счетом 3:0. Голами за номинальных гостей (встреча проходит на нейтральном стадионе «Уэмбли») отличились Скотт Мактоминей, Гарри Магуайр и Бруну Фернандеш.

Однако «Ковентри», который выступает в Чемпионшипе, сумел перевести игру в овертайм.

На 71-й забил Эллис Симмс, на 79-й отставание сократил Каллум О'Хэр, а на 90+5-й с пенальти счет сравнял Хаджи Райт – 3:3.

Сейчас коллективы проводят экстра-тайм. В случае ничьи по окончанию 120 минут победитель определится в серии пенальти.

В финале Кубка Англии уже ждет «Манчестер Сити», который днем ранее обыграл «Челси» 1:0.