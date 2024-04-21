ВИДЕО. Шищенко нецензурно накричал на игроков Полесья в игре с Динамо
Матч 25-го тура УПЛ проходит на клубном стадионе Динамо
21 апреля проходит матч 25-го тура УПЛ между командами «Динамо» Киев и «Полесье» Житомир.
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Поединок проходит на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского в Киеве.
На 21-й минуте матча коуч команды гостей Сергей Шищенко нецензурно накричал на игроков Полесья.
Сергей Шищенко (дословно): «Что вы бегаете, бл***, и не открываетесь вообще, нах**».
Комментатор матча отметил: «Очень исчерпывающе Сергей Шищенко описал все недостатки в игре своей команды».
ВИДЕО. Шищенко нецензурно накричал на игроков Полесья в игре с Динамо
Смотрите видеофрагмент на 21-й минуте матча.
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