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  4. ВИДЕО. Шищенко нецензурно накричал на игроков Полесья в игре с Динамо
Украина. Премьер лига
21 апреля 2024, 19:05 | Обновлено 21 апреля 2024, 19:09
1844
0

ВИДЕО. Шищенко нецензурно накричал на игроков Полесья в игре с Динамо

Матч 25-го тура УПЛ проходит на клубном стадионе Динамо

21 апреля 2024, 19:05 | Обновлено 21 апреля 2024, 19:09
1844
0
ВИДЕО. Шищенко нецензурно накричал на игроков Полесья в игре с Динамо
FH. Сергей Шищенко

21 апреля проходит матч 25-го тура УПЛ между командами «Динамо» Киев и «Полесье» Житомир.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского в Киеве.

На 21-й минуте матча коуч команды гостей Сергей Шищенко нецензурно накричал на игроков Полесья.

Сергей Шищенко (дословно): «Что вы бегаете, бл***, и не открываетесь вообще, нах**».

Комментатор матча отметил: «Очень исчерпывающе Сергей Шищенко описал все недостатки в игре своей команды».

ВИДЕО. Шищенко нецензурно накричал на игроков Полесья в игре с Динамо

Смотрите видеофрагмент на 21-й минуте матча.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Динамо - Полесье Сергей Шищенко ненормативная и нецензурная лексика видео
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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