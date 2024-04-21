21 апреля проходит матч 25-го тура УПЛ между командами «Динамо» Киев и «Полесье» Житомир.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского в Киеве.

На 21-й минуте матча коуч команды гостей Сергей Шищенко нецензурно накричал на игроков Полесья.

Сергей Шищенко (дословно): «Что вы бегаете, бл***, и не открываетесь вообще, нах**».

Комментатор матча отметил: «Очень исчерпывающе Сергей Шищенко описал все недостатки в игре своей команды».

ВИДЕО. Шищенко нецензурно накричал на игроков Полесья в игре с Динамо

Смотрите видеофрагмент на 21-й минуте матча.