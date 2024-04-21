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  4. Юрий МАКСИМОВ: «Сегодня мы не наиграли на победу»
Украина. Премьер лига
21 апреля 2024, 17:19 | Обновлено 21 апреля 2024, 17:20
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4

Юрий МАКСИМОВ: «Сегодня мы не наиграли на победу»

Главный тренер «Днепра-1» прокомментировал ничью с «Вересом»

21 апреля 2024, 17:19 | Обновлено 21 апреля 2024, 17:20
501
4
Юрий МАКСИМОВ: «Сегодня мы не наиграли на победу»
НК Верес. Юрий Максимов

Главный тренер «Днепра-1» Юрий Максимов прокомментировал ничью с ровенским «Вересом» (1:1) в матче 25-го тура УПЛ:

«Ошибка Александра Сватка? Этот эпизод будем разбирать потом. Сейчас по горячим следам трудно что-то сказать.

По игре – слава Богу, что мы вообще сейчас еще играем в футбол. Идет война. Спасибо за игру футболистам обеих команд. Они старались. У обоих была серьезная мотивация, потому что одна команда борется за выживание, другая ставит перед собой определенные турнирные задачи. Сегодня мы не наиграли на победу. Поэтому, ничья – закономерный результат.

Я никогда этого не говорил. Но сейчас скажу. Мы после первого круга уже были обречены. У нас был трансферный бан, мы никого не могли подписать. Пятеро игроков ушли. Это легионеры, которые нам помогали. Но Днепр часто обстреливают россияне. Потом еще Василий Кравец ушел. Зато мы взяли только Олега Очеретько в аренду. А тринадцать футболистов не могут играть в чемпионате. Поэтому наши результаты – закономерны».

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Верес
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Перець
Без Довбика ніяк, беріть Супрягу може попре 
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+1
Max-Morlock
Максимов сидел как с бодуна)
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0
Alexey75
Сваток когда с мячом, то нужно опасаться очередной ошибки 
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0
bolelschik
А оставшиеся играть не умеют?
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0
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