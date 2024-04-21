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Украина. Премьер лига
21 апреля 2024, 17:00 | Обновлено 21 апреля 2024, 17:01
479
1

Милевский оценил шансы Динамо на победу в УПЛ и похвалил Вернидуба

Бывший нападающий киевлян будет верить в родной клуб до конца

21 апреля 2024, 17:00 | Обновлено 21 апреля 2024, 17:01
479
1
Милевский оценил шансы Динамо на победу в УПЛ и похвалил Вернидуба
ФК Динамо Киев. Артем Милевский

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский оценил шансы «бело-синих» на победу в УПЛ 2023/24.

– Вы верите, что «Динамо» в этом сезоне может выиграть чемпионство у «Шахтера»?

– Я буду верить до конца в родной клуб, но есть неприятная тенденция потери очков. Если бы «Динамо» не потеряло очки с «Вересом» и ЛНЗ, то было бы проще. «Шахтер» пока очки не теряет и идет очень уверенно. Но впереди еще 8 туров, так что все может быть.

– А сами игроки «Динамо» верят, что смогут стать чемпионами?

– Все ребята в хорошем настроении, шутят. К «Полесью» они готовятся в отличном настроении. В их глазах я увидел, что команда будет бороться за чемпионство до последнего.

– Кто вам импонирует по игре среди команд УПЛ?

– Я смотрю в основном матчи «Динамо», но могу сказать, что «Кривбасс» неплохо играет. Вернидуб штурмует, штурмует, штурмует этот чемпионат. Молодец! «Кривбасс» – интересная и самобытная команда – идет напролом.

Ранее Артем Милевский рассказал о разговоре с Владиславом Ванатом.

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Артем Милевский Динамо Киев Шахтер Донецк Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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ErichMariaШевченко
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