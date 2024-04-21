Магда Линетт – Слоан Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Руане
21 апреля состоится финал на турнире WTA 250 в Руане (Франция).
В за титул сразяться полька Магда Линетт (№60 WTA) и американка Слоан Стивенс (№3960 WTA). Время начала поединка – 16:10 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 3-я встреча теннисисток, американке не проиграла.
Линетт в полуфинале остановила украинская теннисистка Ангелину Калинину (№32 WTA).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Но Девин все равно остался чемпионом
По 5 тысяч долларов предлагали Дмитрию Немчанинову и Евгению Скибе