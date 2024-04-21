Магда Линетт – Слоан Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 апреля состоится финал на турнире WTA 250 в Руане (Франция).

В за титул сразяться полька Магда Линетт (№60 WTA) и американка Слоан Стивенс (№3960 WTA). Время начала поединка – 16:10 по Киеву.

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Это будет 3-я встреча теннисисток, американке не проиграла.

Линетт в полуфинале остановила украинская теннисистка Ангелину Калинину (№32 WTA).

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