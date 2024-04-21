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WTA
21 апреля 2024, 16:05 | Обновлено 21 апреля 2024, 16:06
188
0

Магда Линетт – Слоан Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Руане

21 апреля 2024, 16:05 | Обновлено 21 апреля 2024, 16:06
188
0
Магда Линетт – Слоан Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Магда Линетт

21 апреля состоится финал на турнире WTA 250 в Руане (Франция).

В за титул сразяться полька Магда Линетт (№60 WTA) и американка Слоан Стивенс (№3960 WTA). Время начала поединка – 16:10 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, американке не проиграла.

Линетт в полуфинале остановила украинская теннисистка Ангелину Калинину (№32 WTA).

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Магда Линетт Слоан Стивенс смотреть онлайн WTA Руан
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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