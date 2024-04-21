В Минае прокомментировали информацию о попытке подкупа футболистов

Менеджер закарпатского «Миная» Мирослав Небесник прокомментировал информацию о попытке подкупа футболистов перед матчем против киевского «Динамо» (1:3).

– На этом этапе я могу только факт подтвердить, что действительно был выход на наших футболистов. Всю остальную информацию пока не можем разглашать, поскольку сотрудничаем со следствием. Как только можно будет, то, конечно, не будем молчать и будем предоставлять все объяснения.

– В то же время Вы также подтверждаете, что обратились в УАФ по этой ситуации?

– Конечно. Есть определенная процедура, когда клубы получают подозрительные звонки. Пытались сразу написать объяснение и поставить в известность соответствующий комитет УАФ.

– И также состоялся разговор с самими футболистами? Они предупредили еще до матча?

– Да, конечно. Сами игроки известили об этом руководство клуба. Со всеми футболистами провели беседы дополнительно.