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21 апреля 2024, 14:45 | Обновлено 21 апреля 2024, 15:50
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 апреля

Важные события во всех видах спорта

21 апреля 2024, 14:45 | Обновлено 21 апреля 2024, 15:50
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0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В воскресенье, 21 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

17:30 Ковентри – Манчестер Юнайтед

Ggbet 6.47 – 5.03 – 1.51

18:30 Фулхэм – Ливерпуль

Ggbet 4.68 – 4.57 – 1.72

22:00 Реал Мадрид – Барселона

Ggbet 1.83 – 4.15 – 4.41

КИБЕРСПОРТ

15:00 Astralis Talent – MASONIC

Ggbet 1.37 – 2.95

10:30 FaZe Clan – Imperial Esports

Ggbet 1.23 – 3.96

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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