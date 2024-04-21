СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 апреля

В воскресенье, 21 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

17:30 Ковентри – Манчестер Юнайтед

6.47 – 5.03 – 1.51

18:30 Фулхэм – Ливерпуль

4.68 – 4.57 – 1.72

22:00 Реал Мадрид – Барселона

1.83 – 4.15 – 4.41

КИБЕРСПОРТ

15:00 Astralis Talent – MASONIC

1.37 – 2.95

10:30 FaZe Clan – Imperial Esports

1.23 – 3.96