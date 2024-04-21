Другие новости21 апреля 2024, 14:45 | Обновлено 21 апреля 2024, 15:50
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 апреля
Важные события во всех видах спорта
21 апреля 2024, 14:45 | Обновлено 21 апреля 2024, 15:50
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В воскресенье, 21 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
17:30 Ковентри – Манчестер Юнайтед
18:30 Фулхэм – Ливерпуль
22:00 Реал Мадрид – Барселона
КИБЕРСПОРТ
15:00 Astralis Talent – MASONIC
10:30 FaZe Clan – Imperial Esports
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