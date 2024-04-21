Англия21 апреля 2024, 14:45 | Обновлено 21 апреля 2024, 15:08
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Сыграет ли Миколенко? Стали известны составы на матч Эвертон – Ноттингем
Матч 34-го тура АПЛ начнется в 15:30 по киевскому времени
21 апреля 2024, 14:45 | Обновлено 21 апреля 2024, 15:08
516
0
В воскресенье, 21 апреля, состоится матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Ноттингем Форест».
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».
Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на матч. Украинский фулбек «ирисок» Виталий Миколенко начнет поединок с первых минут.
Начало поединка запланировано в 15:30 по киевскому времени.
Today's Toffees to face Forest. COYB! 🔵 pic.twitter.com/2P6xXNGdcM— Everton (@Everton) April 21, 2024
Your Reds to face @Everton 👊— Nottingham Forest (@NFFC) April 21, 2024
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