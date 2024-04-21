Сыграет ли Миколенко? Стали известны составы на матч Эвертон – Ноттингем

В воскресенье, 21 апреля, состоится матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Ноттингем Форест».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на матч. Украинский фулбек «ирисок» Виталий Миколенко начнет поединок с первых минут.

Начало поединка запланировано в 15:30 по киевскому времени.