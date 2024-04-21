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Англия
21 апреля 2024, 14:45 | Обновлено 21 апреля 2024, 15:08
516
0

Сыграет ли Миколенко? Стали известны составы на матч Эвертон – Ноттингем

Матч 34-го тура АПЛ начнется в 15:30 по киевскому времени

21 апреля 2024, 14:45 | Обновлено 21 апреля 2024, 15:08
516
0
Сыграет ли Миколенко? Стали известны составы на матч Эвертон – Ноттингем
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 21 апреля, состоится матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Ноттингем Форест».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на матч. Украинский фулбек «ирисок» Виталий Миколенко начнет поединок с первых минут.

Начало поединка запланировано в 15:30 по киевскому времени.

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Эвертон Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко стартовые составы
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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