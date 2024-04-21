Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Друг Милевского: «В 2028 году буду баллотироваться в мэры Киева»
Украина. Премьер лига
21 апреля 2024, 14:32 | Обновлено 21 апреля 2024, 14:33
1854
7

Друг Милевского: «В 2028 году буду баллотироваться в мэры Киева»

Подозреваемый в организации договорных матчей Сергей Третьяк поделился политическими амбициями

21 апреля 2024, 14:32 | Обновлено 21 апреля 2024, 14:33
1854
7
Друг Милевского: «В 2028 году буду баллотироваться в мэры Киева»
Instagram. Артем Милевский и Сергей Третьяк

Друг известного украинского экс-футболиста Артема Милевского Сергей Третьяк, недавно попавший в скандал с возможным подкупом игроков «Миная», поделился своими политическими амбициями.

– Вам не кажется странным совпадением, что в 2018 году на Профутболе был сюжет, где Вас обвиняли в договорных играх. Теперь эта ситуация. Ваше имя очень часто появляется возле договорных матчей и это наталкивает на подозрения, согласитесь?

– Есть серьезные люди, политики, которые видят во мне конкурента на будущих выборах мэра Киева. Они хотят испортить мою репутацию и всячески распространяют неправдивую информацию, якобы я участвую в грязных делах.

– Вы действительно планируете баллотироваться в мэры и верите, что можете выиграть?

– Не сейчас. Я буду баллотироваться в 2028 году. Я уверен, что могу выиграть. Это лишь дело времени.

По теме:
БАРАНКА – о друге Милевского: «Никогда в своей жизни не говорил с ним»
Источник: Луческу посетит матч Динамо – Полесье с дружеским визитом
Три потери очков подряд. Днепр-1 сыграл вничью в гостях у Вереса
Динамо Киев Артем Милевский договорные матчи чемпионат Украины по футболу скандал Сергей Третьяк Игорь Бурбас Украинская Премьер-лига Дмитрий Немчанинов Минай Минай - Динамо Евгений Скиба выборы Виталий Кличко
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 апреля
Футбол | 21 апреля 2024, 14:45 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 апреля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 апреля

Важные события во всех видах спорта

Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки
Футбол | 20 апреля 2024, 23:57 3
Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки
Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки

Украинский нападающий забил 18-й гол в Ла Лиге

У кого 8.5? Известна оценка Довбика за гол в историческом матче Жироны
Футбол | 21.04.2024, 00:37
У кого 8.5? Известна оценка Довбика за гол в историческом матче Жироны
У кого 8.5? Известна оценка Довбика за гол в историческом матче Жироны
Снигур выиграла первый титул в сезоне
Теннис | 21.04.2024, 13:47
Снигур выиграла первый титул в сезоне
Снигур выиграла первый титул в сезоне
ВИДЕО. Три нокдауна для Хейни. Райан Гарсия деклассировал чемпиона WBC
Бокс | 21.04.2024, 08:35
ВИДЕО. Три нокдауна для Хейни. Райан Гарсия деклассировал чемпиона WBC
ВИДЕО. Три нокдауна для Хейни. Райан Гарсия деклассировал чемпиона WBC
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
mastorent
смутные времена... смелые имбецилы.
Ответить
+3
ALFred
"Дурень думкою радіє, нею він і багатіє"
Ответить
+1
BekXan
Лозунг накурю всіх...
Ответить
+1
PETP0
Передвиборчий лозунг буде "Вилікую всіх"
Ответить
+1
Mr Voevudskiy
Дожить бы ещё..
Ответить
-2
NoMad
З зеленими дебiлами вибори будуть приблизно нiколи
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Костюк выиграла у 8-й ракетки и вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте
Костюк выиграла у 8-й ракетки и вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте
20.04.2024, 19:55 66
Теннис
Костюк обыграла 3-ю ракетку мира и вышла в полуфинал на турнире в Штутгарте
Костюк обыграла 3-ю ракетку мира и вышла в полуфинал на турнире в Штутгарте
19.04.2024, 23:34 48
Теннис
ВИДЕО. Как звездные партнеры поздравляли Лунина после безумного матча в ЛЧ
ВИДЕО. Как звездные партнеры поздравляли Лунина после безумного матча в ЛЧ
20.04.2024, 00:01 2
Футбол
ФРИДМАН: «Во время ракетного удара по Днепру команда находилась в Киеве»
ФРИДМАН: «Во время ракетного удара по Днепру команда находилась в Киеве»
19.04.2024, 17:02 1
Футбол
Брюгге догнал Шахтер. Боруссия Д может помешать горнякам выйти в основу ЛЧ
Брюгге догнал Шахтер. Боруссия Д может помешать горнякам выйти в основу ЛЧ
20.04.2024, 06:30 34
Футбол
Перес поставил ультиматум Лунину. Андрею нужно принять важное решение
Перес поставил ультиматум Лунину. Андрею нужно принять важное решение
20.04.2024, 10:12 5
Футбол
Жозе Моуриньо признался, за кого будет болеть в Лиге чемпионов
Жозе Моуриньо признался, за кого будет болеть в Лиге чемпионов
19.04.2024, 10:17 1
Футбол
ВИДЕО. В погоне за Пичичи! Довбик забил 18-й гол в Ла Лиге
ВИДЕО. В погоне за Пичичи! Довбик забил 18-й гол в Ла Лиге
20.04.2024, 23:41 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем