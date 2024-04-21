Друг Милевского: «В 2028 году буду баллотироваться в мэры Киева»
Подозреваемый в организации договорных матчей Сергей Третьяк поделился политическими амбициями
Друг известного украинского экс-футболиста Артема Милевского Сергей Третьяк, недавно попавший в скандал с возможным подкупом игроков «Миная», поделился своими политическими амбициями.
– Вам не кажется странным совпадением, что в 2018 году на Профутболе был сюжет, где Вас обвиняли в договорных играх. Теперь эта ситуация. Ваше имя очень часто появляется возле договорных матчей и это наталкивает на подозрения, согласитесь?
– Есть серьезные люди, политики, которые видят во мне конкурента на будущих выборах мэра Киева. Они хотят испортить мою репутацию и всячески распространяют неправдивую информацию, якобы я участвую в грязных делах.
– Вы действительно планируете баллотироваться в мэры и верите, что можете выиграть?
– Не сейчас. Я буду баллотироваться в 2028 году. Я уверен, что могу выиграть. Это лишь дело времени.
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