Александрия – ЛНЗ. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 21 апреля, «Александрия» на стадионе «Ника» в матче двадцать пятого тура Украинской Премьер-лиги примет черкасское ЛНЗ. Начало матча – в 15:30 по киевскому времени. Пока что команды занимают 12-е и 9-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Руслана Ротаня и Олега Дулуба на матч:

«Александрия»: Шевченко, Ковалец, Калитвинцев, Кулаков, Белошевский, Беляев, Мартынюк, Калюжный, Кампос, Копына, Михайленко.

ЛНЗ: Кучеренко, Муравский, Салиху, Стасюк, Яшари, Бойко, Норенков, Тилль, Наумец, Пасич, Хобленко.