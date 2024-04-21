Александрия – ЛНЗ. Стали известны стартовые составы
Матч 25-го тура УПЛ начнется в 15:30
Сегодня, 21 апреля, «Александрия» на стадионе «Ника» в матче двадцать пятого тура Украинской Премьер-лиги примет черкасское ЛНЗ. Начало матча – в 15:30 по киевскому времени. Пока что команды занимают 12-е и 9-е места в турнирной таблице соответственно.
Стали известны стартовые составы команд Руслана Ротаня и Олега Дулуба на матч:
«Александрия»: Шевченко, Ковалец, Калитвинцев, Кулаков, Белошевский, Беляев, Мартынюк, Калюжный, Кампос, Копына, Михайленко.
ЛНЗ: Кучеренко, Муравский, Салиху, Стасюк, Яшари, Бойко, Норенков, Тилль, Наумец, Пасич, Хобленко.
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