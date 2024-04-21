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  4. Артем МИЛЕВСКИЙ: «Ванат – хороший малый, подсказал ему несколько хитростей»
Украина. Премьер лига
21 апреля 2024, 14:00 |
314
2

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Ванат – хороший малый, подсказал ему несколько хитростей»

Бывший нападающий «Динамо» рассказал о разговоре с нынешним форвардом киевлян

21 апреля 2024, 14:00 |
314
2
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Ванат – хороший малый, подсказал ему несколько хитростей»
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский рассказал о разговоре с нынешним форвардом «бело-синих» Владиславом Ванатом.

– Когда в последний раз были в гостях у «Динамо»?

– Вчера я посетил вечернюю тренировку «Динамо» перед сегодняшней игрой с «Полесьем». Я позвонил Александру Владимировичу Шовковскому и спросил: «Вы не против, если я приеду? Хочу посмотреть тренировку и пообщаться с ребятами». Владимирович ответил: «Без проблем. Приезжай». Я погулял по базе, по этажам, зашел в супермодный новый тренажерный зал. Тепло пообщался с ребятами, с Сергеем Федоровым, Олегом Гусевым. В конце, минуты две, поговорил тет-а-тет с Ванатом. Я очень рад, что увидел всех.

– Что сказали Ванату?

– Что мне очень понравился его ассист на Буяльского в игре с «Минаем». Классная комбинация. Это напомнило мне наши голы с Алиевым. Классика! Я сказал Ванату: «Ты все сделал правильно. Андрюха Ярмоленко тоже любит так играть – отдает и вбегает. Надо просто зацепиться за мяч».

Плюс я ему подсказал несколько хитростей, но это пусть останется между нами. Надеюсь, против «Полесья» он воплотит это в жизнь, забьет гол и отдаст на Буяльского и Ярмоленко.

– Как думаете, Ванат сможет повторить Вашу карьеру?

– Полностью мою карьеру повторять точно не надо. Ванат – немного другого плана игрок, чем я. Я ему сказал: «У тебя неплохо получается. Тебя должны бояться защитники в штрафной площадке, как меня в свое время. Ко мне даже прикоснуться боялись, потому что это могло обернуться назначением пенальти».

– Какое ваше мнение: Ванат уже перерос УПЛ, он готов к переходу в европейский чемпионат?

– Ванату надо еще играть, играть и играть, наращивать свой класс и уровень. Также нужно каждую неделю забивать в чемпионате Украины. Потенциал у него большой и, дай Бог, у него все получится. Я желаю Ванату только успехов. По общению видно, что он – хороший малый.

– Вы видите сейчас в Украине второго Милевского – форварда, который напоминает вас?

– Нет. Все форварды другого плана. У того же Ваната – другая комплекция, он в разы быстрее и резче меня. Я больше фактурный, мог придержать мяч и начать атаку, а Влад больше наконечник.

– Кого Вы считайте самым сильным форвардом в УПЛ в данный момент?

– Как болельщик Динамо, я назову Ваната. Я хочу, чтобы он стал лучшим бомбардиром чемпионата и забивал в каждом туре.

Ранее Артем Милевский объяснил решение играть в футбольной медиализе за киевский IGNIS.

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Динамо Киев Артем Милевский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Владислав Ванат
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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