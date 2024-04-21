Где смотреть онлайн матч УПЛ Шахтер – Заря

В понедельник, 22 марта, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят донецкий «Шахтер» и «Заря» Луганск.

Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов». Матч начнется в 18:00.

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Донецкий «Шахтер» в турнирной таблице УПЛ занимает 1-е место, имея в активе 55 очков. У «Зари» 11-я позиция и 26 набранных пунктов.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Видеотрансляцию матча «Шахтер» – «Заря » проводит UPL.TV.