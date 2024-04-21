Украина. Премьер лига21 апреля 2024, 13:08 | Обновлено 21 апреля 2024, 13:17
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Где смотреть онлайн матч УПЛ Шахтер – Заря
Поединок пройдет 22 апреля в 18:00 во Львове
21 апреля 2024, 13:08 | Обновлено 21 апреля 2024, 13:17
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В понедельник, 22 марта, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят донецкий «Шахтер» и «Заря» Луганск.
Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов». Матч начнется в 18:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Донецкий «Шахтер» в турнирной таблице УПЛ занимает 1-е место, имея в активе 55 очков. У «Зари» 11-я позиция и 26 набранных пунктов.
Видеотрансляцию матча «Шахтер» – «Заря » проводит UPL.TV.
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