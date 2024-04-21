Сергей ШЕСТАКОВ: «Настраиваемся на боевой матч против Александрии»

Нападающий черкасского ЛНЗ Сергей Шестаков поделился ожиданиями от матча 25-го тура УПЛ против «Александрии».

– Сергей, какое моральное и физическое состояние команды после победы над «Вересом» в прошлом туре?

– Эмоции у нас положительные, потому что наконец одержали победу. У нас до этого были ничьи и поражения, поэтому победа была очень нужна. Мы немного изменили свое состояние, немного подтянулись к середине. Ну, и для команды, в моральном смысле, эта победа сыграла хорошую роль.

– В свое время вы играли в составе «Вереса». Не случился ли во времени матча прилив ностальгии?

– Нет, такой большой ностальгии не было. Есть ребята, которых я хорошо знаю по совместным выступлениям, был рад с ними увидеться. Но в целом, у меня было больше мотивации показать себя. В «Вересе» я имел не лучшее время в своей карьере, поэтому был мотивирован быть полезным для своей нынешней команды.

– Ваш следующий матч против «Александрии», которая несколько прибавила весной. Что можете сказать о команде Руслана Ротаня?

– Мы смотрели их матч против «Динамо». Это очень хорошая команда, они именно играют в футбол, а не бьют мяч вперед на борьбу. Это больше тактическая команда, которая много играет в комбинации, двигают мяч преимущественно низом. Это еще домашняя игра для них, поэтому нам будет очень нелегко. Настраиваемся по-боевому.

– Какое место по итогам сезона удовлетворит вашу команду?

– В ближайшем будущем будет видно. Но если мы займем место на две позиции выше текущей, то это будет хороший результат для нашей команды. В первом круге мы выдали более-менее хорошую игру, а весной потеряли немало очков. Поэтому, если догоним потерянное, то, по моему мнению, будут довольны все: и президент, и тренеры, и мы.

– Во время матча с «Вересом» было очень хорошо слышно ваших болельщиков. Насколько они придают вам сил и желания двигаться вперед?

– Хочу сказать, что футбол с болельщиками имеет совсем другой характер. Мы хорошо слышали в матче с «Вересом» детей, которые вместе с ультрас активно поддерживали нас. И это действительно придает сил. Болельщики – это очень большой плюс для футбола в целом, а для команды – это вообще замечательно.

Матч «Александрия» – ЛНЗ состоится 21 апреля в 15:30 по киевскому времени.