«Со здоровьем не все хорошо». Милевский объяснил решение играть в медиалиге

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский объяснил решение играть в футбольной медиалиге за киевский IGNIS.

– Артем, расскажите, как у Вас возник вариант с клубом Медиа Лиги IGNIS?

– Я очень хорошо общаюсь с Андрюхой Шаховым-младшим, а он имеет хорошие отношения с известным блогером Антоном Скуратовым. В этой команде собрано много медийных личностей – блогеры с ютуба, тик-тока, которые очень любят футбол. Также я подписан на инстаграм Рух Media Team. Мне очень нравится их проект. Однажды мы сидели с представителями IGNIS, пили аргентинский чай мате, и они предложили поиграть за них. Я согласился: «Почему мы не можем сделать такой же движ как «Рух Media Team»? Тем более, мы из столицы, все известны в медийном пространстве. Сделаем ответ Львову».

Все по-хорошему завелись. Мне сразу сказали: «Ты же понимаешь, что нужно будет посещать тренировки?». Вопросов нет, ради такого проекта – я готов. Сейчас здоровье позволяет. Но я сразу сказал команде, что не обещаю, что буду забивать по десять голов и отдавать по десять ассистов. На первых этапах после реанимации мне было даже тяжело ходить. Зимой я проделал огромный объем работы над собой и возвращаюсь потихоньку к прежней форме, поэтому захотелось проверить себя.

– Уже тренировались с новой командой?

– Я уже провел 6 тренировок, познакомился со всеми и могу сказать, что это отличный коллектив. Ребята – молодцы! Тренировки в IGNIS достаточно серьезные, как на сборах. Недавно пробежал, аж в глазах потемнело. Мы тренировались в манеже в Конча-Заспе на базе «Динамо». Если получится, то будем там заниматься на постоянной основе.

– Когда ожидать вашего дебюта на поле в игре?

– Дебют ожидается уже сегодня, в воскресенье. Мы играем на «Оболони». Скажу честно: немного волнительно. Я понимаю, что от меня ожидают чего-то феерического, но для меня маленькая победа уже то, что я выйду на поле и сыграю в футбол после всех этих событий. Будем стараться проявить себя в Медиа Лиге и навязать конкуренцию «Рух Media Team».

– Не думали еще поиграть на профессиональном уровне? В той же Второй лиге есть интересные команды, многие известные футболисты, например Хачериди, играют в любительском «Штурме» (Иванков).

– Там уровень серьезнее и другой футбол, а со здоровьем у меня было не все в порядке после выхода из клиники. Я решил с ребятами начать играть в IGNIS и сделал такой медиа-ход. Верю, что из этого получится что-то хорошее.