«Я немного застенчивый». Лунин рассказал об эмоциях после игры с Сити

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин рассказал о своих эмоциях после второго матча 1/4 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити» (1:1, 4:3 по пенальти):

«Я спокойный и несколько застенчивый человек, но внутри меня была большая радость после игры с «Манчестер Сити».

Напомним, в матче против «Манчестер Сити» Андрей Лунин совершил 8 сэйвов в основное время игры, а также отразил 2 пенальти в послематчевой серии, чем непосредственно помог своему клубу квалифицироваться в полуфинал самого престижного европейского клубного соревнования.