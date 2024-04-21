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Лига чемпионов
21 апреля 2024, 12:25 | Обновлено 21 апреля 2024, 12:26
514
0

«Я немного застенчивый». Лунин рассказал об эмоциях после игры с Сити

Украинский вратарь «Реала» испытывал большую радость внутри себя

21 апреля 2024, 12:25 | Обновлено 21 апреля 2024, 12:26
514
0
«Я немного застенчивый». Лунин рассказал об эмоциях после игры с Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин рассказал о своих эмоциях после второго матча 1/4 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити» (1:1, 4:3 по пенальти):

«Я спокойный и несколько застенчивый человек, но внутри меня была большая радость после игры с «Манчестер Сити».

Напомним, в матче против «Манчестер Сити» Андрей Лунин совершил 8 сэйвов в основное время игры, а также отразил 2 пенальти в послематчевой серии, чем непосредственно помог своему клубу квалифицироваться в полуфинал самого престижного европейского клубного соревнования.

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Дмитро Вербинський Источник: Twitter
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