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Украина. Премьер лига
21 апреля 2024, 11:49 | Обновлено 21 апреля 2024, 11:50
292
0

Верес – Днепр-1. Стали известны стартовые составы

Матч 25-го тура УПЛ начнется в 13:00

21 апреля 2024, 11:49 | Обновлено 21 апреля 2024, 11:50
292
0
Верес – Днепр-1. Стали известны стартовые составы
Стадион Авангард

Сегодня, 21 апреля, «Верес» на стадионе «Авангард» в Ровно в матче двадцать пятого тура Украинской Премьер-лиги примет «Днепр-1». Начало матча – в 13:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 14-е и 4-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Олега Шандрука и Юрия Максимова на матч:

«Верес»: Когут, Балан, Шевченко, Курко, Сезар, Кучеренко, Кучеров, Шастал, Яго, Дахновский, Гайдучик.

«Днепр-1»: Волынец, Адамюк, Сарапий, Сваток, Мирошниченко, Бабенко, Очеретько, Леднев, Горбунов, Танчик, Гуцуляк.

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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