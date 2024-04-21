Верес – Днепр-1. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 21 апреля, «Верес» на стадионе «Авангард» в Ровно в матче двадцать пятого тура Украинской Премьер-лиги примет «Днепр-1». Начало матча – в 13:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 14-е и 4-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Олега Шандрука и Юрия Максимова на матч:

«Верес»: Когут, Балан, Шевченко, Курко, Сезар, Кучеренко, Кучеров, Шастал, Яго, Дахновский, Гайдучик.

«Днепр-1»: Волынец, Адамюк, Сарапий, Сваток, Мирошниченко, Бабенко, Очеретько, Леднев, Горбунов, Танчик, Гуцуляк.