Украина. Премьер лига21 апреля 2024, 06:12 | Обновлено 21 апреля 2024, 06:14
84
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Второй матч с Зарей за 5 дней. Шахтер прибыл во Львов и провел тренировку
Игра 25-го тура УПЛ запланирована на понедельник, 22 апреля
21 апреля 2024, 06:12 | Обновлено 21 апреля 2024, 06:14
84
0
Донецкий Шахтер прибыл во Львов на очередной поединок УПЛ и провел тренировку.
В понедельник, 22 апреля, «горняков» ждет в 25-м туре второй матч с «Зарей» в течение 5 дней.
Несколькими днями ранее «Шахтер» выиграл перенесенную встречу против луганской команды со счетом 2:1.
ВИДЕО. Второй матч с Зарей за 5 дней. Шахтер прибыл во Львов и провел тренировку
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