Донецкий Шахтер прибыл во Львов на очередной поединок УПЛ и провел тренировку.

В понедельник, 22 апреля, «горняков» ждет в 25-м туре второй матч с «Зарей» в течение 5 дней.

Несколькими днями ранее «Шахтер» выиграл перенесенную встречу против луганской команды со счетом 2:1.

ВИДЕО. Второй матч с Зарей за 5 дней. Шахтер прибыл во Львов и провел тренировку