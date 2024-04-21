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Украина. Премьер лига
21 апреля 2024, 06:12 | Обновлено 21 апреля 2024, 06:14
84
0

Второй матч с Зарей за 5 дней. Шахтер прибыл во Львов и провел тренировку

Игра 25-го тура УПЛ запланирована на понедельник, 22 апреля

21 апреля 2024, 06:12 | Обновлено 21 апреля 2024, 06:14
84
0
Второй матч с Зарей за 5 дней. Шахтер прибыл во Львов и провел тренировку
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер прибыл во Львов на очередной поединок УПЛ и провел тренировку.

В понедельник, 22 апреля, «горняков» ждет в 25-м туре второй матч с «Зарей» в течение 5 дней.

Несколькими днями ранее «Шахтер» выиграл перенесенную встречу против луганской команды со счетом 2:1.

ВИДЕО. Второй матч с Зарей за 5 дней. Шахтер прибыл во Львов и провел тренировку

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Николай Степанюк Источник: ФК Шахтер Донецк
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