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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Ахдуд
20.04.2024 18:00 – FT 1 : 2
Дамак
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Саудовская Аравия
21 апреля 2024, 04:20 | Обновлено 21 апреля 2024, 05:19
38
0

Бензема не забил. Аль-Иттихад еле вырвал победу в аутсайдера

Состоялись три матча чемпионата Саудовской Аравии

21 апреля 2024, 04:20 | Обновлено 21 апреля 2024, 05:19
38
0
Бензема не забил. Аль-Иттихад еле вырвал победу в аутсайдера
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Прошли три матча чемпионата Саудовской Аравии в пределах 28 тура местной Про-лиги. В частности, «Аль-Иттихад», за который выступает звездный француз Карим Бензема, вырвал победу у аутсайдера «Аль-Хазма» только на последних минутах матча. Бензема отличиться не смог.

Чемпионат Саудовской Аравии. 28 тур

Аль-Ахдуд – Домик – 1:2

Голы: Аль-Рубайе, 47 – Станчу, 10, Антолич, 37

Аль-Иттифак – Аль-Вахда Мекка – 0:0

Аль-ХаЗм – Аль-Иттихад – 2:3

Голы: аль-Тани, 61, Тозе, 63 – Аль-Амри, 22, Рикардо, 58, аг, Хегази, 90

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Аль-Иттихад Джидда Аль-Ахдуд Дамак Аль-Вахда Мекка Аль-Иттифак Аль-Хазем Карим Бензема чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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