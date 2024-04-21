Бензема не забил. Аль-Иттихад еле вырвал победу в аутсайдера

Прошли три матча чемпионата Саудовской Аравии в пределах 28 тура местной Про-лиги. В частности, «Аль-Иттихад», за который выступает звездный француз Карим Бензема, вырвал победу у аутсайдера «Аль-Хазма» только на последних минутах матча. Бензема отличиться не смог.

Чемпионат Саудовской Аравии. 28 тур

Аль-Ахдуд – Домик – 1:2

Голы: Аль-Рубайе, 47 – Станчу, 10, Антолич, 37

Аль-Иттифак – Аль-Вахда Мекка – 0:0

Аль-ХаЗм – Аль-Иттихад – 2:3

Голы: аль-Тани, 61, Тозе, 63 – Аль-Амри, 22, Рикардо, 58, аг, Хегази, 90

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