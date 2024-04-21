Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сидорчук сыграл за Вестерло в матче против Стандарда
Чемпионат Бельгии
Генк
20.04.2024 21:45 – FT 2 : 1
Андерлехт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
21 апреля 2024, 03:20 | Обновлено 21 апреля 2024, 04:23
80
0

Сидорчук сыграл за Вестерло в матче против Стандарда

Украинец появился в старте впервые с 17 марта

21 апреля 2024, 03:20 | Обновлено 21 апреля 2024, 04:23
80
0
Сидорчук сыграл за Вестерло в матче против Стандарда
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

В чемпионате Бельгии состоялось четыре матча.

В группе, которая борется за путевку в Лигу конференций, прошли три игры. Особенно интересным для украинских болельщиков стал матч «Вестерло», за который играет украинец Сергей Сидорчук. Наш земляк вышел в основе и провел на поле весь поединок, который, кстати, закончился боевыми 3:3.

Чемпионат Бельгии. Группа за выход в еврокубки

Вестерло Стандард 3:3

Голы: Фриган, 29, Стассин, 49, Гриффин, 59, пен – Канга, 22, Альсате, 78, Лаифис, 90+4

Левен Сент-Трюйден 1:0

Гол: Мазиз, 83

Гент Мехелен 3:1

Голы: Туссудали, 37, Гандельман, 65, Сок, 74 – Слимани, 22

Чемпионская группа

Генк Андерлехт 2:1

Голы: Арокодаре, 14, Зечири, 90+1, пен – Дреер, 75

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

По теме:
Чемпион Бельгии. Соболь остался в резерве, Сидорчук получил 30 минут
Экс-форвард Ливерпуля Куйт добился первого тренерского успеха
Чемпионат Бельгии. Сидорчук просидел на замене, Юнион и Андерлехт проиграли
чемпионат Бельгии по футболу Сергей Сидорчук Вестерло Стандард Ауд-Хеверле Левен Сент-Трюйден Генк Гент Мехелен Андерлехт
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею U-18. Украина завершила турнир победой
Хоккей | 20 апреля 2024, 16:13 12
ЧМ по хоккею U-18. Украина завершила турнир победой
ЧМ по хоккею U-18. Украина завершила турнир победой

Сложная победа над сборной Австрии

ЧМ по хоккею U-18. Выход в элиту был рядом, Украина финишировала второй
Хоккей | 20 апреля 2024, 23:07 13
ЧМ по хоккею U-18. Выход в элиту был рядом, Украина финишировала второй
ЧМ по хоккею U-18. Выход в элиту был рядом, Украина финишировала второй

Турнир выиграла Германия, которая повысилась в классе

Известно, кто хотел подкупить игроков Миная, чтобы они сдали матч с Динамо
Футбол | 20.04.2024, 22:19
Известно, кто хотел подкупить игроков Миная, чтобы они сдали матч с Динамо
Известно, кто хотел подкупить игроков Миная, чтобы они сдали матч с Динамо
Брюгге догнал Шахтер. Боруссия Д может помешать горнякам выйти в основу ЛЧ
Футбол | 20.04.2024, 06:30
Брюгге догнал Шахтер. Боруссия Д может помешать горнякам выйти в основу ЛЧ
Брюгге догнал Шахтер. Боруссия Д может помешать горнякам выйти в основу ЛЧ
Тренер Жироны оценил игру против Кадиса, в которой Довбик забил гол
Футбол | 21.04.2024, 01:20
Тренер Жироны оценил игру против Кадиса, в которой Довбик забил гол
Тренер Жироны оценил игру против Кадиса, в которой Довбик забил гол
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Как звездные партнеры поздравляли Лунина после безумного матча в ЛЧ
ВИДЕО. Как звездные партнеры поздравляли Лунина после безумного матча в ЛЧ
20.04.2024, 00:01 2
Футбол
Реал после игры с Ман Сити подготовил для Лунина контракт с важной опцией
Реал после игры с Ман Сити подготовил для Лунина контракт с важной опцией
20.04.2024, 00:43 1
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. На что претендует Украина перед последним туром
ЧМ по хоккею U-18. На что претендует Украина перед последним туром
19.04.2024, 17:11 2
Хоккей
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия лидирует, Италия почти догнала Испанию
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия лидирует, Италия почти догнала Испанию
19.04.2024, 16:30 9
Футбол
Футболисты Байера, сыгравшие в финале ЛЧ-2001/02. Где они сейчас?
Футболисты Байера, сыгравшие в финале ЛЧ-2001/02. Где они сейчас?
19.04.2024, 13:00 24
Футбол
Костюк обыграла 3-ю ракетку мира и вышла в полуфинал на турнире в Штутгарте
Костюк обыграла 3-ю ракетку мира и вышла в полуфинал на турнире в Штутгарте
19.04.2024, 23:34 48
Теннис
Перес поставил ультиматум Лунину. Андрею нужно принять важное решение
Перес поставил ультиматум Лунину. Андрею нужно принять важное решение
20.04.2024, 10:12 3
Футбол
Костюк выиграла у 8-й ракетки и вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте
Костюк выиграла у 8-й ракетки и вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте
20.04.2024, 19:55 63
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем