Сидорчук сыграл за Вестерло в матче против Стандарда
Украинец появился в старте впервые с 17 марта
В чемпионате Бельгии состоялось четыре матча.
В группе, которая борется за путевку в Лигу конференций, прошли три игры. Особенно интересным для украинских болельщиков стал матч «Вестерло», за который играет украинец Сергей Сидорчук. Наш земляк вышел в основе и провел на поле весь поединок, который, кстати, закончился боевыми 3:3.
Чемпионат Бельгии. Группа за выход в еврокубки
Вестерло – Стандард – 3:3
Голы: Фриган, 29, Стассин, 49, Гриффин, 59, пен – Канга, 22, Альсате, 78, Лаифис, 90+4
Левен – Сент-Трюйден –1:0
Гол: Мазиз, 83
Гент – Мехелен –3:1
Голы: Туссудали, 37, Гандельман, 65, Сок, 74 – Слимани, 22
Чемпионская группа
Генк – Андерлехт – 2:1
Голы: Арокодаре, 14, Зечири, 90+1, пен – Дреер, 75
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