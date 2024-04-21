Сидорчук сыграл за Вестерло в матче против Стандарда

В чемпионате Бельгии состоялось четыре матча.

В группе, которая борется за путевку в Лигу конференций, прошли три игры. Особенно интересным для украинских болельщиков стал матч «Вестерло», за который играет украинец Сергей Сидорчук. Наш земляк вышел в основе и провел на поле весь поединок, который, кстати, закончился боевыми 3:3.

Чемпионат Бельгии. Группа за выход в еврокубки

Вестерло – Стандард – 3:3

Голы: Фриган, 29, Стассин, 49, Гриффин, 59, пен – Канга, 22, Альсате, 78, Лаифис, 90+4

Левен – Сент-Трюйден –1:0

Гол: Мазиз, 83

Гент – Мехелен –3:1

Голы: Туссудали, 37, Гандельман, 65, Сок, 74 – Слимани, 22

Чемпионская группа

Генк – Андерлехт – 2:1

Голы: Арокодаре, 14, Зечири, 90+1, пен – Дреер, 75

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