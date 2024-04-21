Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Молодежные составы Динамо и Полесья сыграли в безголевую ничью
Молодежные турниры
21 апреля 2024, 03:00 | Обновлено 21 апреля 2024, 03:18
23
0

Молодежные составы Динамо и Полесья сыграли в безголевую ничью

Матч основных команд состоится 21 апреля

21 апреля 2024, 03:00 | Обновлено 21 апреля 2024, 03:18
23
0
Молодежные составы Динамо и Полесья сыграли в безголевую ничью
Динамо Киев

Состоялся матч между юношескими командами киевского «Динамо» и житомирского «Полесья». В игре первого круга были сильнее гости, поэтому киевляне хотели взять реванш.

Однако «Полесье» второй раз за сезон сумело отобрать очки у «Динамо» U19. Игра проходила при преимуществах «динамовцев», но забить они все же не сумели.

Игра основных команд начнется 21 апреля в 18:00.

Чемпионат U19. 25-й тур

«Динамо» – «Полесье» – 0:0

20.04.2024. Вита-Литовская, НТВ «Динамо»

«Динамо»: Суркис, Гусев, Балаба, Захарченко, Котуха, Белый (Царенко, 64), Саленко, Осипенко, Кремчанин, Маткевич (Калин, 73), Пономаренко (Лобко, 61 ).

«Полесье»: Зайченко, Мезенцев, Чечер, Кулмалиев (Дашковец, 90+4), Кобернюк, Раско, Белоконь, Микитюк (Бойчук, 84), Крамар, Грохольский, Иванов (Захаров , 90+4).

Предупреждены: Гусев (33), Саленко (69), Захарченко (90+4), Осипенко (90+5) – Микитюк (20), Кобернюк (86), Крамар (90+5).

По теме:
ВИДЕО. Динамо провело на базе тренировку перед игрой с Полесьем
Верес – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Полесье. Текстовая трансляция матча
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Полесье Житомир Динамо - Полесье Динамо Киев U-19 Полесье Житомир U-19 детско-юношеский футбол видео голов и обзор
Сергей Рипьюк Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Куртуа отреагировал на возможное продление контракта Лунина с Реалом
Футбол | 20 апреля 2024, 17:50 4
Куртуа отреагировал на возможное продление контракта Лунина с Реалом
Куртуа отреагировал на возможное продление контракта Лунина с Реалом

Украинский вратарь близок к продлению соглашения со «сливочными»

Реал – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 21 апреля 2024, 00:05 0
Реал – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Эль-Классико, которое может полностью расчистить «Мадриду» путь к чемпионству

Чемпионат мира по хоккею U-18. Результаты сборной Украины
Хоккей | 20.04.2024, 10:00
Чемпионат мира по хоккею U-18. Результаты сборной Украины
Чемпионат мира по хоккею U-18. Результаты сборной Украины
Известно, кто хотел подкупить игроков Миная, чтобы они сдали матч с Динамо
Футбол | 20.04.2024, 22:19
Известно, кто хотел подкупить игроков Миная, чтобы они сдали матч с Динамо
Известно, кто хотел подкупить игроков Миная, чтобы они сдали матч с Динамо
Вторая кубковая неудача за сезон. Челси с Мудриком вылетел из Кубка Англии
Футбол | 20.04.2024, 21:21
Вторая кубковая неудача за сезон. Челси с Мудриком вылетел из Кубка Англии
Вторая кубковая неудача за сезон. Челси с Мудриком вылетел из Кубка Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Костюк обыграла 3-ю ракетку мира и вышла в полуфинал на турнире в Штутгарте
Костюк обыграла 3-ю ракетку мира и вышла в полуфинал на турнире в Штутгарте
19.04.2024, 23:34 48
Теннис
Перес дал Лунину важный совет после игры с Ман Сити по поводу его будущего
Перес дал Лунину важный совет после игры с Ман Сити по поводу его будущего
20.04.2024, 00:07 3
Футбол
Костюк обновит личный рекорд в рейтинге WTA после турнира в Штутгарте
Костюк обновит личный рекорд в рейтинге WTA после турнира в Штутгарте
19.04.2024, 16:59
Теннис
Реал после игры с Ман Сити подготовил для Лунина контракт с важной опцией
Реал после игры с Ман Сити подготовил для Лунина контракт с важной опцией
20.04.2024, 00:43 1
Футбол
Не Бавария. Зидан изъявил желание возглавить другой легендарный клуб
Не Бавария. Зидан изъявил желание возглавить другой легендарный клуб
20.04.2024, 00:24 6
Футбол
Костюк – среди топов. Стали известны все участницы 1/2 финала в Штутгарте
Костюк – среди топов. Стали известны все участницы 1/2 финала в Штутгарте
19.04.2024, 23:48 2
Теннис
Футболисты Байера, сыгравшие в финале ЛЧ-2001/02. Где они сейчас?
Футболисты Байера, сыгравшие в финале ЛЧ-2001/02. Где они сейчас?
19.04.2024, 13:00 24
Футбол
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия лидирует, Италия почти догнала Испанию
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия лидирует, Италия почти догнала Испанию
19.04.2024, 16:30 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем