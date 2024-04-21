Молодежные составы Динамо и Полесья сыграли в безголевую ничью

Состоялся матч между юношескими командами киевского «Динамо» и житомирского «Полесья». В игре первого круга были сильнее гости, поэтому киевляне хотели взять реванш.

Однако «Полесье» второй раз за сезон сумело отобрать очки у «Динамо» U19. Игра проходила при преимуществах «динамовцев», но забить они все же не сумели.

Игра основных команд начнется 21 апреля в 18:00.

Чемпионат U19. 25-й тур

«Динамо» – «Полесье» – 0:0

20.04.2024. Вита-Литовская, НТВ «Динамо»

«Динамо»: Суркис, Гусев, Балаба, Захарченко, Котуха, Белый (Царенко, 64), Саленко, Осипенко, Кремчанин, Маткевич (Калин, 73), Пономаренко (Лобко, 61 ).

«Полесье»: Зайченко, Мезенцев, Чечер, Кулмалиев (Дашковец, 90+4), Кобернюк, Раско, Белоконь, Микитюк (Бойчук, 84), Крамар, Грохольский, Иванов (Захаров , 90+4).

Предупреждены: Гусев (33), Саленко (69), Захарченко (90+4), Осипенко (90+5) – Микитюк (20), Кобернюк (86), Крамар (90+5).