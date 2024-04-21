Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Динамо провело на базе тренировку перед игрой с Полесьем
Украина. Премьер лига
21 апреля 2024, 02:40 | Обновлено 21 апреля 2024, 03:01
32
0

ВИДЕО. Динамо провело на базе тренировку перед игрой с Полесьем

Киевская команда готовится к матчу 25 тура УПЛ

21 апреля 2024, 02:40 | Обновлено 21 апреля 2024, 03:01
32
0
ВИДЕО. Динамо провело на базе тренировку перед игрой с Полесьем
Динамо Киев

В воскресенье, 21 апреля состоится поединок 25-го тура УПЛ, в котором будут встречаться киевское «Динамо» и житомирское «Полесье». В преддверии матча столичная команда провела тренировку на своей клубной базе.

Команда Александра Шовковского провела тренировки в спортзале и на футбольном поле. Базу киевлян посетил и главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, который поделился мнениями относительно тренировочного процесса. А еще клубной пресс-службе удалось пообщаться с нападающим Матвеем Пономаренко.

По теме:
Молодежные составы Динамо и Полесья сыграли в безголевую ничью
Верес – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Полесье. Текстовая трансляция матча
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Динамо - Полесье видео тренировка
Сергей Рипьюк Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки
Футбол | 20 апреля 2024, 23:57 4
Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки
Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки

Украинский нападающий забил 18-й гол в Ла Лиге

Источник: Игрокам Миная предлагали сдать матч с грандом УПЛ за деньги
Футбол | 20 апреля 2024, 14:10 103
Источник: Игрокам Миная предлагали сдать матч с грандом УПЛ за деньги
Источник: Игрокам Миная предлагали сдать матч с грандом УПЛ за деньги

Клуб обратился в Дом футбола с просьбой разобраться в ситуации

Арсенал определил покупку украинской звезды приоритетным трансфером на лето
Футбол | 20.04.2024, 10:28
Арсенал определил покупку украинской звезды приоритетным трансфером на лето
Арсенал определил покупку украинской звезды приоритетным трансфером на лето
Чемпионат мира по хоккею U-18. Результаты сборной Украины
Хоккей | 20.04.2024, 10:00
Чемпионат мира по хоккею U-18. Результаты сборной Украины
Чемпионат мира по хоккею U-18. Результаты сборной Украины
Калинина в трех сетах уступила Линетт и не сумела пробиться в финал в Руане
Теннис | 20.04.2024, 19:51
Калинина в трех сетах уступила Линетт и не сумела пробиться в финал в Руане
Калинина в трех сетах уступила Линетт и не сумела пробиться в финал в Руане
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия лидирует, Италия почти догнала Испанию
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия лидирует, Италия почти догнала Испанию
19.04.2024, 16:30 9
Футбол
Спасла 5 матчболов! Костюк вырвала победу у 7-й ракетки мира в Штутгарте
Спасла 5 матчболов! Костюк вырвала победу у 7-й ракетки мира в Штутгарте
19.04.2024, 00:45 56
Теннис
Перес поставил ультиматум Лунину. Андрею нужно принять важное решение
Перес поставил ультиматум Лунину. Андрею нужно принять важное решение
20.04.2024, 10:12 3
Футбол
Футболисты Байера, сыгравшие в финале ЛЧ-2001/02. Где они сейчас?
Футболисты Байера, сыгравшие в финале ЛЧ-2001/02. Где они сейчас?
19.04.2024, 13:00 24
Футбол
ВИДЕО. Как звездные партнеры поздравляли Лунина после безумного матча в ЛЧ
ВИДЕО. Как звездные партнеры поздравляли Лунина после безумного матча в ЛЧ
20.04.2024, 00:01 2
Футбол
Костюк выиграла у 8-й ракетки и вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте
Костюк выиграла у 8-й ракетки и вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте
20.04.2024, 19:55 62
Теннис
Известны все участницы 1/4 финала в Штутгарте
Известны все участницы 1/4 финала в Штутгарте
19.04.2024, 12:35
Теннис
Жозе Моуриньо признался, за кого будет болеть в Лиге чемпионов
Жозе Моуриньо признался, за кого будет болеть в Лиге чемпионов
19.04.2024, 10:17 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем