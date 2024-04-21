ВИДЕО. Динамо провело на базе тренировку перед игрой с Полесьем

В воскресенье, 21 апреля состоится поединок 25-го тура УПЛ, в котором будут встречаться киевское «Динамо» и житомирское «Полесье». В преддверии матча столичная команда провела тренировку на своей клубной базе.

Команда Александра Шовковского провела тренировки в спортзале и на футбольном поле. Базу киевлян посетил и главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, который поделился мнениями относительно тренировочного процесса. А еще клубной пресс-службе удалось пообщаться с нападающим Матвеем Пономаренко.