Украина. Премьер лига21 апреля 2024, 02:40 | Обновлено 21 апреля 2024, 03:01
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ВИДЕО. Динамо провело на базе тренировку перед игрой с Полесьем
Киевская команда готовится к матчу 25 тура УПЛ
21 апреля 2024, 02:40 | Обновлено 21 апреля 2024, 03:01
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В воскресенье, 21 апреля состоится поединок 25-го тура УПЛ, в котором будут встречаться киевское «Динамо» и житомирское «Полесье». В преддверии матча столичная команда провела тренировку на своей клубной базе.
Команда Александра Шовковского провела тренировки в спортзале и на футбольном поле. Базу киевлян посетил и главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, который поделился мнениями относительно тренировочного процесса. А еще клубной пресс-службе удалось пообщаться с нападающим Матвеем Пономаренко.
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