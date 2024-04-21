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  4. Арсенал – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Англия
21 апреля 2024, 12:25 |
131
0

Арсенал – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 апреля в 22:00 матч чемпионата Англии

21 апреля 2024, 12:25 |
131
0
Арсенал – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик и Александр Зинченко

Во вторник, 23 апреля, состоится перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Челси».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал «Setanta Sports».

Арсенал – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Арсенал – Челси
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Арсенал Лондон Челси Михаил Мудрик Александр Зинченко чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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