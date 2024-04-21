Во вторник, 23 апреля, состоится перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Челси».

Прогноз поединка читайте в Telegram.



Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал «Setanta Sports».

Арсенал – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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