Англия21 апреля 2024, 12:25 |
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Арсенал – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 апреля в 22:00 матч чемпионата Англии
21 апреля 2024, 12:25 |
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Во вторник, 23 апреля, состоится перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Челси».
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проведет телеканал «Setanta Sports».
Арсенал – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арсенал – ЧелсиСмотреть трансляцию
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