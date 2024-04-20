Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Дарья Снигур – Валентина Ризер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
20 апреля 2024, 23:54 |
143
0

Дарья Снигур – Валентина Ризер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Кальви

20 апреля 2024, 23:54 |
143
0
Дарья Снигур – Валентина Ризер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Дарья Снигур

21 апреля украинская теннисистка Дарья Снигур (№132 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W50 в Кальви (Франция).

В финале первая сеяная украинка сыграет против седьмой сеяной Валентины Ризер (№264 WTA). Время начала поединка – 12:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

Снигур может выиграть первый титул в сезоне.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Снигур отыгралась с 1:6, 1:4 и вышла в финал на турнире во Франции
Дарья Снигур – Нигина Абдураимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Снигур разобралась с нейтральной теннисисткой на пути в полуфинал в Кальви
смотреть онлайн Дарья Снигур ITF Кальви Валентина Ризер
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арсенал определил покупку украинской звезды приоритетным трансфером на лето
Футбол | 20 апреля 2024, 10:28 12
Арсенал определил покупку украинской звезды приоритетным трансфером на лето
Арсенал определил покупку украинской звезды приоритетным трансфером на лето

Георгий Судаков может стать одноклубником Александра Зинченко

Американский клуб закрыл сделку по форварду Шахтера – журналист
Футбол | 20 апреля 2024, 22:38 7
Американский клуб закрыл сделку по форварду Шахтера – журналист
Американский клуб закрыл сделку по форварду Шахтера – журналист

Кевин Келси продолжит карьеру в «Цинциннати»

Марта КОСТЮК: «У Рыбакиной нет водительских прав? У меня есть»
Теннис | 20.04.2024, 22:39
Марта КОСТЮК: «У Рыбакиной нет водительских прав? У меня есть»
Марта КОСТЮК: «У Рыбакиной нет водительских прав? У меня есть»
Костюк выиграла у 8-й ракетки и вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте
Теннис | 20.04.2024, 19:55
Костюк выиграла у 8-й ракетки и вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте
Костюк выиграла у 8-й ракетки и вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте
ЧМ по хоккею U-18. Украина завершила турнир победой
Хоккей | 20.04.2024, 16:13
ЧМ по хоккею U-18. Украина завершила турнир победой
ЧМ по хоккею U-18. Украина завершила турнир победой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перес дал Лунину важный совет после игры с Ман Сити по поводу его будущего
Перес дал Лунину важный совет после игры с Ман Сити по поводу его будущего
20.04.2024, 00:07 3
Футбол
Крис САТТОН: «Из Зинченко сделали козла отпущения»
Крис САТТОН: «Из Зинченко сделали козла отпущения»
19.04.2024, 08:45 5
Футбол
Известны все участницы 1/4 финала в Штутгарте
Известны все участницы 1/4 финала в Штутгарте
19.04.2024, 12:35
Теннис
Брюгге догнал Шахтер. Боруссия Д может помешать горнякам выйти в основу ЛЧ
Брюгге догнал Шахтер. Боруссия Д может помешать горнякам выйти в основу ЛЧ
20.04.2024, 06:30 34
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ дисквалифицировала ведущего игрока Шахтера на 2 матча
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ дисквалифицировала ведущего игрока Шахтера на 2 матча
19.04.2024, 20:58 102
Футбол
Футболисты Байера, сыгравшие в финале ЛЧ-2001/02. Где они сейчас?
Футболисты Байера, сыгравшие в финале ЛЧ-2001/02. Где они сейчас?
19.04.2024, 13:00 24
Футбол
Тайсон Фьюри дал обещание на случай поражения от Усика
Тайсон Фьюри дал обещание на случай поражения от Усика
19.04.2024, 16:11 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем