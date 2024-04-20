Дарья Снигур – Валентина Ризер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 апреля украинская теннисистка Дарья Снигур (№132 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W50 в Кальви (Франция).

В финале первая сеяная украинка сыграет против седьмой сеяной Валентины Ризер (№264 WTA). Время начала поединка – 12:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

Снигур может выиграть первый титул в сезоне.

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