ITF20 апреля 2024, 23:54 |
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Дарья Снигур – Валентина Ризер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Кальви
20 апреля 2024, 23:54 |
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21 апреля украинская теннисистка Дарья Снигур (№132 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W50 в Кальви (Франция).
В финале первая сеяная украинка сыграет против седьмой сеяной Валентины Ризер (№264 WTA). Время начала поединка – 12:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча теннисисток.
Снигур может выиграть первый титул в сезоне.
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