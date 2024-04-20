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  4. Марта Костюк – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
20 апреля 2024, 23:22 |
235
0

Марта Костюк – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Штутгарте

20 апреля 2024, 23:22 |
235
0
Марта Костюк – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

21 апреля украинская теннисистка Марта Костюк (№27 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия).

В финале украинка сыграет против Елены Рыбакиной из Казахстана (№4 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на центральном корте. Время начала поединка – 14:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, счёт равный.

Марта может выиграть крупнейший титул в карьере, для Рыбакиной это пятый финал в сезоне.

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WTA Штутгарт Марта Костюк смотреть онлайн Елена Рыбакина
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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