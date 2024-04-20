Марта Костюк – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Штутгарте
21 апреля украинская теннисистка Марта Костюк (№27 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия).
В финале украинка сыграет против Елены Рыбакиной из Казахстана (№4 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на центральном корте. Время начала поединка – 14:00 по Киеву.
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Это будет 3-я встреча теннисисток, счёт равный.
Марта может выиграть крупнейший титул в карьере, для Рыбакиной это пятый финал в сезоне.
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