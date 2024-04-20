Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сыграет ли Зинченко? Известны составы на матч Вулверхэмптон – Арсенал
Англия
20 апреля 2024, 20:39 |
1235
3

Сыграет ли Зинченко? Известны составы на матч Вулверхэмптон – Арсенал

Поединок начнется в 21:30

20 апреля 2024, 20:39 |
1235
3
Сыграет ли Зинченко? Известны составы на матч Вулверхэмптон – Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В субботу, 20 апреля, состоится матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Арсенал».

Игра пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на этот матч. Фулбек «канониров» Александр Зинченко начнет матч на скамье для запасных.

Начало поединка запланировано в 21:30 по Киеву.

По теме:
Сыграет ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Жирона – Кадис
Печальный результат. Команда АПЛ установила антирекорд чемпионата
Ярмолюк принял участие в самой большой победе Брентфорда в АПЛ
Вулверхэмптон Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Вулверхэмптон - Арсенал стартовые составы
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Перес поставил ультиматум Лунину. Андрею нужно принять важное решение
Футбол | 20 апреля 2024, 10:12 3
Перес поставил ультиматум Лунину. Андрею нужно принять важное решение
Перес поставил ультиматум Лунину. Андрею нужно принять важное решение

У украинского вратаря истекает контракт в 2025 году

Чемпионат мира по хоккею U-18. Результаты сборной Украины (обновляется)
Хоккей | 20 апреля 2024, 10:00 3
Чемпионат мира по хоккею U-18. Результаты сборной Украины (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею U-18. Результаты сборной Украины (обновляется)

Команда Бобкина проведет турнир в Дании

Костюк – среди топов. Стали известны все участницы 1/2 финала в Штутгарте
Теннис | 19.04.2024, 23:48
Костюк – среди топов. Стали известны все участницы 1/2 финала в Штутгарте
Костюк – среди топов. Стали известны все участницы 1/2 финала в Штутгарте
Бавария уничтожила Унион Берлин, Кейн забил 33-й гол в чемпионате
Футбол | 20.04.2024, 21:21
Бавария уничтожила Унион Берлин, Кейн забил 33-й гол в чемпионате
Бавария уничтожила Унион Берлин, Кейн забил 33-й гол в чемпионате
ЧМ по хоккею U-18. Украина завершила турнир победой, команда пока первая
Хоккей | 20.04.2024, 16:13
ЧМ по хоккею U-18. Украина завершила турнир победой, команда пока первая
ЧМ по хоккею U-18. Украина завершила турнир победой, команда пока первая
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
anacreon
Фігово. Ладно там Баварія. Артета боявся, що привезе голи. Але зараз мав би грати.  
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Harun Bakircioğlu
Матч с Астон Виллой открыл глаза Артете, Зинченко ничего не дает Арсеналу кроме понтов. С Кивиором в составе громили таких как Вулверхемптон по 5:0 пока Зинаидин не восстановился.
Ответить
-5
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Костюк обновит личный рекорд в рейтинге WTA после турнира в Штутгарте
Костюк обновит личный рекорд в рейтинге WTA после турнира в Штутгарте
19.04.2024, 16:59
Теннис
Футболисты Байера, сыгравшие в финале ЛЧ-2001/02. Где они сейчас?
Футболисты Байера, сыгравшие в финале ЛЧ-2001/02. Где они сейчас?
19.04.2024, 13:00 24
Футбол
«Твой момент, брат». Звездный игрок Реала расхвалил Лунина
«Твой момент, брат». Звездный игрок Реала расхвалил Лунина
18.04.2024, 18:58
Футбол
ФОТО. Лицо и эмоции Агуэро после сейва Лунина в серии пенальти с Ман Сити
ФОТО. Лицо и эмоции Агуэро после сейва Лунина в серии пенальти с Ман Сити
18.04.2024, 19:37 2
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Украина в напряженном матче обыграла Венгрию
ЧМ по хоккею U-18. Украина в напряженном матче обыграла Венгрию
18.04.2024, 16:46 11
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ дисквалифицировала ведущего игрока Шахтера на 2 матча
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ дисквалифицировала ведущего игрока Шахтера на 2 матча
19.04.2024, 20:58 102
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем