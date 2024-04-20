Сыграет ли Зинченко? Известны составы на матч Вулверхэмптон – Арсенал

В субботу, 20 апреля, состоится матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Арсенал».



Игра пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью».

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Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на этот матч. Фулбек «канониров» Александр Зинченко начнет матч на скамье для запасных.

Начало поединка запланировано в 21:30 по Киеву.