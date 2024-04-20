Англия20 апреля 2024, 20:39 |
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Сыграет ли Зинченко? Известны составы на матч Вулверхэмптон – Арсенал
Поединок начнется в 21:30
20 апреля 2024, 20:39 |
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В субботу, 20 апреля, состоится матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Арсенал».
Игра пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на этот матч. Фулбек «канониров» Александр Зинченко начнет матч на скамье для запасных.
Начало поединка запланировано в 21:30 по Киеву.
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Комментарии 3
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Фігово. Ладно там Баварія. Артета боявся, що привезе голи. Але зараз мав би грати.
Показать Скрыть 1 ответ
Матч с Астон Виллой открыл глаза Артете, Зинченко ничего не дает Арсеналу кроме понтов. С Кивиором в составе громили таких как Вулверхемптон по 5:0 пока Зинаидин не восстановился.
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