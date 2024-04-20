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20 апреля 2024, 18:30 | Обновлено 20 апреля 2024, 18:33
356
0

Бундеслига. Лейпциг побеждает и обостряет борьбу за выход в Лигу чемпионов

Боруссии Дортмунд нужно будет отвечать в матче с Байером

20 апреля 2024, 18:30 | Обновлено 20 апреля 2024, 18:33
356
0
Бундеслига. Лейпциг побеждает и обостряет борьбу за выход в Лигу чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся ряд матчей очередного тура чемпионата Германии. Чемпион Байер сегодня отдыхает, а вот борьба за места в топ-4 продолжается.

Лейпциг не без проблем обыграл Хайденхайм 2:1 и с 59 очками остался четвертым, а у Боруссии Дортмунд на три пункта меньше и завтрашняя игра как раз с Байером.

Чемпионат Германии. 30-й тур

Хайденхайм – Лейпциг 1:2
Голы: Доведан, 69 – Шешко, 42, Опенда, 85

Хоффенхайм – Боруссия Менхенгладбах 4:3
Голы: Вегхорст, 36, Промел, 58, Кабак, 66, Стак, 90+1 – Хак, 39, 78, 90

Вольфсбург – Бохум 1:0
Гол: Винд, 43

Кельн – Дармштадт 0:2
Голы: Кларер, 57, Вильгельмссон, 90

Турнирная таблица

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Бундеслига чемпионат Германии по футболу РБ Лейпциг Хайденхайм Боруссия Менхенгладбах Вольфсбург Бохум Кельн Дармштадт
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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