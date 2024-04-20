Бундеслига. Лейпциг побеждает и обостряет борьбу за выход в Лигу чемпионов
Боруссии Дортмунд нужно будет отвечать в матче с Байером
Состоялся ряд матчей очередного тура чемпионата Германии. Чемпион Байер сегодня отдыхает, а вот борьба за места в топ-4 продолжается.
Лейпциг не без проблем обыграл Хайденхайм 2:1 и с 59 очками остался четвертым, а у Боруссии Дортмунд на три пункта меньше и завтрашняя игра как раз с Байером.
Чемпионат Германии. 30-й тур
Хайденхайм – Лейпциг 1:2
Голы: Доведан, 69 – Шешко, 42, Опенда, 85
Хоффенхайм – Боруссия Менхенгладбах 4:3
Голы: Вегхорст, 36, Промел, 58, Кабак, 66, Стак, 90+1 – Хак, 39, 78, 90
Вольфсбург – Бохум 1:0
Гол: Винд, 43
Кельн – Дармштадт 0:2
Голы: Кларер, 57, Вильгельмссон, 90
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский вратарь помог «галактикос» выйти в полуфинал
Иван Надеин – о подходе клуба к работе с болельщиками