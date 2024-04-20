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  4. Сыграет ли Мудрик? Известны стартовые составы на суперматч Ман Сити – Челси
Кубок Англии
20 апреля 2024, 18:22 |
2772
1

Сыграет ли Мудрик? Известны стартовые составы на суперматч Ман Сити – Челси

Поединок полуфинала Кубка Англии начнется в 19:15

20 апреля 2024, 18:22 |
2772
1
Сыграет ли Мудрик? Известны стартовые составы на суперматч Ман Сити – Челси

В субботу, 20 марта, состоится матч 1/2 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Челси».

Игра пройдет в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч. Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начнет игру на скамье для запасных.

Начало поединка запланировано в 19:15 по киевскому времени.

Победитель матча в финале сыграет против победителя пары «Ковентри» – «Манчестер Юнайтед».

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Кубок Англии по футболу Манчестер Сити стадион Уэмбли Михаил Мудрик Челси Манчестер Сити - Челси стартовые составы
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Лига конференций без динамо
Пол дела сделано холанда нет в заявке , еще бы  Мудрика в основу, а не мадуэку , и было вообще супер 
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