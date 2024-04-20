Сыграет ли Мудрик? Известны стартовые составы на суперматч Ман Сити – Челси
Поединок полуфинала Кубка Англии начнется в 19:15
В субботу, 20 марта, состоится матч 1/2 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Челси».
Игра пройдет в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли».
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Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч. Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начнет игру на скамье для запасных.
Начало поединка запланировано в 19:15 по киевскому времени.
Победитель матча в финале сыграет против победителя пары «Ковентри» – «Манчестер Юнайтед».
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