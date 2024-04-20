Стали известны стартовые составы на матч УПЛ Ворскла – Колос
Начало матча – в 18:00
В субботу, 20 апреля, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ворскла» и «Колос».
Игра пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского.
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Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч.
«Ворскла»: Исенко, Пердута, Павлюк, Ковталюк, Якубу, Нестеренко, Мякушко, Челядин, Хрипчук, Кане, Сиссоко
«Колос»: Фесюн, Емец, Черноморец, Бондаренко, Бурда, Милько, Демченко, Ориховский, Топалов, Ильин, Безбородько
Начало матча – в 18:00.
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