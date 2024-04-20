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Украина. Премьер лига
20 апреля 2024, 17:24 | Обновлено 20 апреля 2024, 17:42
262
0

Стали известны стартовые составы на матч УПЛ Ворскла – Колос

Начало матча – в 18:00

20 апреля 2024, 17:24 | Обновлено 20 апреля 2024, 17:42
262
0
Стали известны стартовые составы на матч УПЛ Ворскла – Колос
ФК Ворскла

В субботу, 20 апреля, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ворскла» и «Колос».

Игра пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч.

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Павлюк, Ковталюк, Якубу, Нестеренко, Мякушко, Челядин, Хрипчук, Кане, Сиссоко

«Колос»: Фесюн, Емец, Черноморец, Бондаренко, Бурда, Милько, Демченко, Ориховский, Топалов, Ильин, Безбородько

Начало матча – в 18:00.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Колос Ковалевка Ворскла - Колос стартовые составы Виктория Денисенко
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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