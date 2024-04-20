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Германия
20 апреля 2024, 17:15 |
1290
1

Три тренера уже отказались. Бавария пытается найти наставника

Рангник и Зидан не захотели, Моуриньо не рассматривается

20 апреля 2024, 17:15 |
1290
1
Три тренера уже отказались. Бавария пытается найти наставника
Getty Images/Global Images Ukraine. Ральф Рангник

По информации немецких СМИ, возглавить «Баварию» отказался наставник Ральф Рангник, который хочет продолжать работу со сборной Австрии с прицелом на ЧМ-2026.

В Бундеслиге Рангник успешно работал с «Лейпцигом».

Ранее от возвращения к тренерской деятельности и контракта с «Баварией» отказался Зинедин Зидан, который после ухода из «Реала» в 2021 году находится без работы.

Отказался вернуться в мюнхенскую команду и Юлиан Нагельсманн, который решил продолжить договор и будет дальше работать со сборной Германии.

Сообщается, что кандидатуру Жозе Моуриньо клуб не рассматривает, а на этот момент единственным кандидатом остался Роберто Де Дзерби, но у него контракт с «Брайтоном».

Нынешний тренер Томас Тухель в пятницу заявил, что не останется на новый сезон, даже если клуб его попросит.

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Бавария Ральф Рангник Зинедин Зидан Жозе Моуриньо назначение тренера чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Иван Зинченко Источник: Sport1.de
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