Три тренера уже отказались. Бавария пытается найти наставника

По информации немецких СМИ, возглавить «Баварию» отказался наставник Ральф Рангник, который хочет продолжать работу со сборной Австрии с прицелом на ЧМ-2026.

В Бундеслиге Рангник успешно работал с «Лейпцигом».

Ранее от возвращения к тренерской деятельности и контракта с «Баварией» отказался Зинедин Зидан, который после ухода из «Реала» в 2021 году находится без работы.

Отказался вернуться в мюнхенскую команду и Юлиан Нагельсманн, который решил продолжить договор и будет дальше работать со сборной Германии.

Сообщается, что кандидатуру Жозе Моуриньо клуб не рассматривает, а на этот момент единственным кандидатом остался Роберто Де Дзерби, но у него контракт с «Брайтоном».

Нынешний тренер Томас Тухель в пятницу заявил, что не останется на новый сезон, даже если клуб его попросит.