Украина. Премьер лига20 апреля 2024, 16:45 |
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ВИДЕО. Будущий новичок Динамо. Брагару красиво оформил первый гол в сезоне
Максим разобрался с обороной Кривбасса
20 апреля 2024, 16:45 |
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В матче чемпионата Украины игрок «Черноморца» Максим Брагару в конце первого тайма забил в ворота «Кривбасса», сделав счет 1:0. Для универсала одесской команды это первый гол в нынешнем сезоне.
У Брагару в 26 матчах до того было 5 результативных передач.
До матча генеральный директор одесского клуба подтвердил, что после завершения чемпионата 21-летний футболист перейдет в состав киевского »Динамо».
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