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  4. ВИДЕО. Будущий новичок Динамо. Брагару красиво оформил первый гол в сезоне
Украина. Премьер лига
20 апреля 2024, 16:45 |
343
0

ВИДЕО. Будущий новичок Динамо. Брагару красиво оформил первый гол в сезоне

Максим разобрался с обороной Кривбасса

20 апреля 2024, 16:45 |
343
0
ВИДЕО. Будущий новичок Динамо. Брагару красиво оформил первый гол в сезоне
ФК Черноморец. Максим Брагару

В матче чемпионата Украины игрок «Черноморца» Максим Брагару в конце первого тайма забил в ворота «Кривбасса», сделав счет 1:0. Для универсала одесской команды это первый гол в нынешнем сезоне.

У Брагару в 26 матчах до того было 5 результативных передач.

До матча генеральный директор одесского клуба подтвердил, что после завершения чемпионата 21-летний футболист перейдет в состав киевского »Динамо».

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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