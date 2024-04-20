ВИДЕО. Будущий новичок Динамо. Брагару красиво оформил первый гол в сезоне

В матче чемпионата Украины игрок «Черноморца» Максим Брагару в конце первого тайма забил в ворота «Кривбасса», сделав счет 1:0. Для универсала одесской команды это первый гол в нынешнем сезоне.

У Брагару в 26 матчах до того было 5 результативных передач.

До матча генеральный директор одесского клуба подтвердил, что после завершения чемпионата 21-летний футболист перейдет в состав киевского »Динамо».