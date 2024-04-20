ВИДЕО. Лунин получит улучшенный контракт, Костюк обыграла Гофф

В сегодняшнем выпуске будем говорить о главных новостях из мира спорта.

Реал после игры с Ман Сити подготовил для Лунина контракт с важной опцией, Интер хочет подписать капитана Реала, ПСЖ поборется с Барселоной за звезду Манчестер Сити, Марта Костюк обыграла 3-ю ракетку мира и вышла в полуфинал в Штутгарте.