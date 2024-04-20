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Испания
20 апреля 2024, 15:55 | Обновлено 21 апреля 2024, 03:43
1350
0

ВИДЕО. Лунин получит улучшенный контракт, Костюк обыграла Гофф

Вашему вниманию выпуск новостей на Sport.ua

20 апреля 2024, 15:55 | Обновлено 21 апреля 2024, 03:43
1350
0
ВИДЕО. Лунин получит улучшенный контракт, Костюк обыграла Гофф

В сегодняшнем выпуске будем говорить о главных новостях из мира спорта.

Реал после игры с Ман Сити подготовил для Лунина контракт с важной опцией, Интер хочет подписать капитана Реала, ПСЖ поборется с Барселоной за звезду Манчестер Сити, Марта Костюк обыграла 3-ю ракетку мира и вышла в полуфинал в Штутгарте.

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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