Испания20 апреля 2024, 15:55 | Обновлено 21 апреля 2024, 03:43
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ВИДЕО. Лунин получит улучшенный контракт, Костюк обыграла Гофф
Вашему вниманию выпуск новостей на Sport.ua
20 апреля 2024, 15:55 | Обновлено 21 апреля 2024, 03:43
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В сегодняшнем выпуске будем говорить о главных новостях из мира спорта.
Реал после игры с Ман Сити подготовил для Лунина контракт с важной опцией, Интер хочет подписать капитана Реала, ПСЖ поборется с Барселоной за звезду Манчестер Сити, Марта Костюк обыграла 3-ю ракетку мира и вышла в полуфинал в Штутгарте.
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