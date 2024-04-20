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20 апреля 2024, 15:31 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

20 апреля 2024, 15:31 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В субботу, 20 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:15 Манчестер Сити – Челси

Ggbet 1.69 – 4.52 – 4.98

21:30 Вулверхэмптон – Арсенал

Ggbet 9.70 – 5.59 – 1.36

22:00 Жирона – Кадис

Ggbet 1.46 – 4.99 – 7.70

КИБЕРСПОРТ

16:30 GamerLegion – BIG

Ggbet 2.22 – 1.63

16:30 Sashi Esport – Cloud9

Ggbet 2.87 – 1.50

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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