Другие новости20 апреля 2024, 15:31 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 апреля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
20 апреля 2024, 15:31 |
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В субботу, 20 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:15 Манчестер Сити – Челси
21:30 Вулверхэмптон – Арсенал
22:00 Жирона – Кадис
КИБЕРСПОРТ
16:30 GamerLegion – BIG
16:30 Sashi Esport – Cloud9
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