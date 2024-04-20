СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 апреля

В субботу, 20 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:15 Манчестер Сити – Челси

1.69 – 4.52 – 4.98

21:30 Вулверхэмптон – Арсенал

9.70 – 5.59 – 1.36

22:00 Жирона – Кадис

1.46 – 4.99 – 7.70

КИБЕРСПОРТ

16:30 GamerLegion – BIG

2.22 – 1.63

16:30 Sashi Esport – Cloud9

2.87 – 1.50