ХАВИ: «Матч с Реалом – самый важный в сезоне для Барсы. Это игра за титул»
Тренер еще верит в чемпионский титул
Наставник «Барселоны» Хави перед воскресным матчем против «Реала» в чемпионате Испании верит, что победа вернет каталонскую команду в борьбу за титул Ла Лиги.
«Завтра у нас будет возможность вернуться в гонку. Это будет самый важный матч сезона с очень сильным соперником, который только что выбил «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов».
«Мы вылетели из ЛЧ, но нацелены бороться за титул чемпионата Испании».
«Конечно, «Реал» сейчас в эйфории, их уверенность зашкаливает. В воскресенье мы играем за титул Ла Лиги, нужно побеждать и оказывать на них давление», – сказал Хави.
«Реал» лидирует в таблице, опережая конкурента на 8 очков.
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