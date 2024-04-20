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  4. ХАВИ: «Матч с Реалом – самый важный в сезоне для Барсы. Это игра за титул»
Испания
20 апреля 2024, 16:05 |
428
1

ХАВИ: «Матч с Реалом – самый важный в сезоне для Барсы. Это игра за титул»

Тренер еще верит в чемпионский титул

20 апреля 2024, 16:05 |
428
1
ХАВИ: «Матч с Реалом – самый важный в сезоне для Барсы. Это игра за титул»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Наставник «Барселоны» Хави перед воскресным матчем против «Реала» в чемпионате Испании верит, что победа вернет каталонскую команду в борьбу за титул Ла Лиги.

«Завтра у нас будет возможность вернуться в гонку. Это будет самый важный матч сезона с очень сильным соперником, который только что выбил «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов».

«Мы вылетели из ЛЧ, но нацелены бороться за титул чемпионата Испании».

«Конечно, «Реал» сейчас в эйфории, их уверенность зашкаливает. В воскресенье мы играем за титул Ла Лиги, нужно побеждать и оказывать на них давление», – сказал Хави.

«Реал» лидирует в таблице, опережая конкурента на 8 очков.

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Барселона Реал - Барселона Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Иван Зинченко Источник: Marca
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Harun Bakircioğlu
Нет, за 3 очка
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