ХАВИ: «Матч с Реалом – самый важный в сезоне для Барсы. Это игра за титул»

Наставник «Барселоны» Хави перед воскресным матчем против «Реала» в чемпионате Испании верит, что победа вернет каталонскую команду в борьбу за титул Ла Лиги.

«Завтра у нас будет возможность вернуться в гонку. Это будет самый важный матч сезона с очень сильным соперником, который только что выбил «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов».

«Мы вылетели из ЛЧ, но нацелены бороться за титул чемпионата Испании».

«Конечно, «Реал» сейчас в эйфории, их уверенность зашкаливает. В воскресенье мы играем за титул Ла Лиги, нужно побеждать и оказывать на них давление», – сказал Хави.

«Реал» лидирует в таблице, опережая конкурента на 8 очков.