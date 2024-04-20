АНЧЕЛОТТИ – о нынешнем сезоне Реала: «Торт приготовлен, осталась глазурь»
Наставник пока что более чем доволен сезоном
Наставник «Реала» перед матчем с «Барселоной» заявил, что пока что полностью доволен нынешним сезоном, но еще нужно подтвердить лидерство в Ла Лиге, обыграв каталонцев в воскресенье.
На неделе команда вышла в полуфинал Лиги чемпионов.
«Если оценивать нынешний сезон, то торт уже приготовлен, осталось все это покрыть глазурью. В ближайшее время нужно этого достичь, начиная с матча против «Барселоны».
«Думаю, матч с каталонцами будет равным, как и всегда нас ждет очень конкурентный матч. Критика после «Манчестер Сити»? Критика меня не удивляет».
«Мы действовали хорошо и без мяча, мы действовали на уровне и прошли дальше. Что-то я не видел расстроенных фанов «Реала» после матча», — сказал Анчелотти.
В случае победы над каталонцами «Реал» в таблице будет опережать конкурента на 11 очков.
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