АНЧЕЛОТТИ – о нынешнем сезоне Реала: «Торт приготовлен, осталась глазурь»

Наставник «Реала» перед матчем с «Барселоной» заявил, что пока что полностью доволен нынешним сезоном, но еще нужно подтвердить лидерство в Ла Лиге, обыграв каталонцев в воскресенье.

На неделе команда вышла в полуфинал Лиги чемпионов.

«Если оценивать нынешний сезон, то торт уже приготовлен, осталось все это покрыть глазурью. В ближайшее время нужно этого достичь, начиная с матча против «Барселоны».

«Думаю, матч с каталонцами будет равным, как и всегда нас ждет очень конкурентный матч. Критика после «Манчестер Сити»? Критика меня не удивляет».

«Мы действовали хорошо и без мяча, мы действовали на уровне и прошли дальше. Что-то я не видел расстроенных фанов «Реала» после матча», — сказал Анчелотти.

В случае победы над каталонцами «Реал» в таблице будет опережать конкурента на 11 очков.