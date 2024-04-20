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  4. АНЧЕЛОТТИ – о нынешнем сезоне Реала: «Торт приготовлен, осталась глазурь»
Испания
20 апреля 2024, 15:11 |
245
0

АНЧЕЛОТТИ – о нынешнем сезоне Реала: «Торт приготовлен, осталась глазурь»

Наставник пока что более чем доволен сезоном

20 апреля 2024, 15:11 |
245
0
АНЧЕЛОТТИ – о нынешнем сезоне Реала: «Торт приготовлен, осталась глазурь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Наставник «Реала» перед матчем с «Барселоной» заявил, что пока что полностью доволен нынешним сезоном, но еще нужно подтвердить лидерство в Ла Лиге, обыграв каталонцев в воскресенье.

На неделе команда вышла в полуфинал Лиги чемпионов.

«Если оценивать нынешний сезон, то торт уже приготовлен, осталось все это покрыть глазурью. В ближайшее время нужно этого достичь, начиная с матча против «Барселоны».

«Думаю, матч с каталонцами будет равным, как и всегда нас ждет очень конкурентный матч. Критика после «Манчестер Сити»? Критика меня не удивляет».

«Мы действовали хорошо и без мяча, мы действовали на уровне и прошли дальше. Что-то я не видел расстроенных фанов «Реала» после матча», — сказал Анчелотти.

В случае победы над каталонцами «Реал» в таблице будет опережать конкурента на 11 очков.

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Реал Мадрид Барселона Реал - Барселона Ла Лига Карло Анчелотти Андрей Лунин чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: Marca
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