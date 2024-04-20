Ангелина КАЛИНИНА: «Не думаю, что тренер доволен моей формой»

Украинская теннисистка Ангелина Калинина прокомментировала победу над Миррой Андреевой в четвертьфинале турнира WTA 250 во французском Руане:

– Концовка матча выдалась нелегкой. Какие мысли были у вас, когда она смогла сравнять счет, сделав его 5-5?

– Да это было довольно тяжело. Второй сет...(в этот момент раздается свист на трибунах). Извините, я не буду отвечать на ваш вопрос, но я только хочу сказать, что сегодня я чувствовала большую поддержку оттуда, оттуда и оттуда (показывает на разные стороны трибун). Так что спасибо вам большое.

– Сейчас уже поздно, и людей на трибунах довольно много. Это не так часто встречается в Туре. Вы цените это?

– Да, я об этом и говорю. Сейчас вечер пятницы, а вы ребята, нашли время, чтобы прийти посмотреть наш матч и поддержать. Это отлично, потому что без вас нет достаточной энергии и играть не так интересно. Так что я ценю ваше время и большое спасибо.

– Расскажите о том, как вы чувствуете себя на корте. Вы не проиграли здесь ни одного сета, похоже, что вы в отличной форме.

– Не знаю. Лучше спросить у кого-нибудь другого (смеется). Я не знаю. Например, мой тренер – я не думаю, что он доволен. Конечно, есть куда расти. Вы знаете, нет предела совершенству. Так что, мне есть что улучшать, есть над чем поработать.