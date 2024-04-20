Ига Свёнтек – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Штутгарте
20 апреля первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит выступления на турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия).
В матче 1/2 финала полька сыграет против Елены Рыбакиной из Казахстана (№4 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после матча Вондроушова – Соболенко. Ориентировочное время начала поединка – 15:00 по Киеву.
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Это будет 6-я встреча теннисисток, полька выиграла 2 матча.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Марты Костюк (№27 WTA) или Маркеты Вондроушовой (№8 WTA).
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