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  4. Ига Свёнтек – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
20 апреля 2024, 13:36 |
355
1

Ига Свёнтек – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Штутгарте

20 апреля 2024, 13:36 |
355
1
Ига Свёнтек – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Іга Свьонтек

20 апреля первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит выступления на турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия).

В матче 1/2 финала полька сыграет против Елены Рыбакиной из Казахстана (№4 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после матча Вондроушова – Соболенко. Ориентировочное время начала поединка – 15:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 6-я встреча теннисисток, полька выиграла 2 матча.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Марты Костюк (№27 WTA) или Маркеты Вондроушовой (№8 WTA).

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Владимир Клепач Sport.ua
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Sergiy20
Автори, щось ви наплутали. Після яких Вондрушева-Сабаленка буде грати Іга? Вони ж грали вчора, а сьогодні Вондрушева буде грати з Мартою)
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