Ига Свёнтек – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 апреля первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит выступления на турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия).

В матче 1/2 финала полька сыграет против Елены Рыбакиной из Казахстана (№4 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после матча Вондроушова – Соболенко. Ориентировочное время начала поединка – 15:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 6-я встреча теннисисток, полька выиграла 2 матча.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Марты Костюк (№27 WTA) или Маркеты Вондроушовой (№8 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА