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  4. Ангелина Калинина – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
20 апреля 2024, 13:20 |
448
0

Ангелина Калинина – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире в Руане

20 апреля 2024, 13:20 |
448
0
Ангелина Калинина – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

20 апреля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№32 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Руане (Франция).

В матче 1/2 финала третья сеяная украинка сыграет против польки Магды Линетт (№60 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на центральном корте после матча Стивенс – Гарсия. Ориентировочное время начала поединка – 17:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Слоан Стивенс (№39 WTA) или Каролин Гарсии (№23 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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