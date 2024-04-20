ГРИЛИШ: «МанСити купил меня за 100 млн не для того, чтоб я стал Холандом»
Полузащитник «горожан» высказался о своей результативности
Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш высказался по поводу своей результативности.
«Говорить о голах и результативных передачах странно, потому что «Манчестер Сити», очевидно, купил меня за 100 миллионов фунтов, и я не думаю, что когда-либо забивал больше восьми голов за один сезон. Это показывает, что они покупали меня не для того, чтобы я стал Эрлингом Холандом, таким сумасшедшим бомбардиром.
Очевидно, я хочу забивать больше. Кто бы не хотел? Мы футболисты, и это лучшее, что мы можем делать. Думаю, что я не забивал больше восьми голов за все время в Премьер-лиге, поэтому полагаю, «Сити» знал, как много я могу предложить в других аспектах. Сегодня все так одержимы статистикой…
Как по мне, самое главное — играть и побеждать. В прошлом сезоне, например, я сыграл много матчей, но думаю, что забил всего пять голов и сделал 10-11 передач. Это не так уж и много, но я играл большую роль в матчах.
Когда я был в «Вилле», были времена, когда я забивал 8 голов и делал 15 передач или что-то в этом роде, то есть их было больше, но я ничего не выиграл. На какой сезон я оглядываюсь назад, думая, что он был успешным? На прошлый.
Когда я играю, находясь в правильном ритме, чувствуя себя важным для команды, и мы вместе что-то выигрываем, тогда это имеет значение. Когда разговариваешь с игроками, которые уже завершили карьеру, они все говорят, что главное — это выигрывать трофеи. Это то, на что вы оглядываетесь.
Мне 28 лет, и я хочу выиграть как можно больше, прежде чем завершить карьеру, когда бы это ни случилось. Надеюсь, до этого еще долго, но цель состоит в том, чтобы выиграть как можно больше с этим клубом», — приводит слова Грилиша Manchester Evening News.
В текущем сезоне Грилиш сыграл 17 матчей в АПЛ, в которых забил 3 мяча и отдал одну голевую передачу.
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Інколи вдається і самим забити. Але це не система. Судаков щось говорив про те, що від нього прям вимагають оцих голів і передач у статистику. Глядачі, преса. Потенційні покупці теж одразу дивляться в статистику.
Раніше такої проблеми не було. Були чисті форварди, часто 2 штуки. Їхнє завдання було забивати. Півзахисники іноді забивали. Тепер позиції чистого форварда вмирають, в Арсеналі навіть нема жодного. І завдання забивати впало на плечі півзахисників. І з них тепер вимагають, що як же так, не забив 10 голів за сезон.
От чисто про це Гріліш говорить. Його завдання розвивати атаку. А забивати повинен Холанд. Чи на худий кінець атакуючі півзахисники, вінгери. Завдання Грілішей, Судакових, Зінченок - починати і розвивати атаки.