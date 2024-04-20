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  4. ГРИЛИШ: «МанСити купил меня за 100 млн не для того, чтоб я стал Холандом»
Англия
20 апреля 2024, 12:53 |
761
1

ГРИЛИШ: «МанСити купил меня за 100 млн не для того, чтоб я стал Холандом»

Полузащитник «горожан» высказался о своей результативности

20 апреля 2024, 12:53 |
761
1
ГРИЛИШ: «МанСити купил меня за 100 млн не для того, чтоб я стал Холандом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Грилиш

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш высказался по поводу своей результативности.

«Говорить о голах и результативных передачах странно, потому что «Манчестер Сити», очевидно, купил меня за 100 миллионов фунтов, и я не думаю, что когда-либо забивал больше восьми голов за один сезон. Это показывает, что они покупали меня не для того, чтобы я стал Эрлингом Холандом, таким сумасшедшим бомбардиром.

Очевидно, я хочу забивать больше. Кто бы не хотел? Мы футболисты, и это лучшее, что мы можем делать. Думаю, что я не забивал больше восьми голов за все время в Премьер-лиге, поэтому полагаю, «Сити» знал, как много я могу предложить в других аспектах. Сегодня все так одержимы статистикой…

Как по мне, самое главное — играть и побеждать. В прошлом сезоне, например, я сыграл много матчей, но думаю, что забил всего пять голов и сделал 10-11 передач. Это не так уж и много, но я играл большую роль в матчах.

Когда я был в «Вилле», были времена, когда я забивал 8 голов и делал 15 передач или что-то в этом роде, то есть их было больше, но я ничего не выиграл. На какой сезон я оглядываюсь назад, думая, что он был успешным? На прошлый.

Когда я играю, находясь в правильном ритме, чувствуя себя важным для команды, и мы вместе что-то выигрываем, тогда это имеет значение. Когда разговариваешь с игроками, которые уже завершили карьеру, они все говорят, что главное — это выигрывать трофеи. Это то, на что вы оглядываетесь.

Мне 28 лет, и я хочу выиграть как можно больше, прежде чем завершить карьеру, когда бы это ни случилось. Надеюсь, до этого еще долго, но цель состоит в том, чтобы выиграть как можно больше с этим клубом», — приводит слова Грилиша Manchester Evening News.

В текущем сезоне Грилиш сыграл 17 матчей в АПЛ, в которых забил 3 мяча и отдал одну голевую передачу.

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Джек Грилиш Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Юрій Вишневський Источник: Manchester Evening News
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Комментарии 1
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anacreon
Ну, подібне казав і Судаков. Люди очікують від півзахисників голів, ніби вони форварди. І вимагають підвищувати статистику. Не розуміючи, що не всі форварди. Є ті, хто починає атаки. Розганяє їх. І виводить на позицію тих, хто вже віддає передачу.
Інколи вдається і самим забити. Але це не система. Судаков щось говорив про те, що від нього прям вимагають оцих голів і передач у статистику. Глядачі, преса. Потенційні покупці теж одразу дивляться в статистику.
Раніше такої проблеми не було. Були чисті форварди, часто 2 штуки. Їхнє завдання було забивати.   Півзахисники іноді забивали. Тепер позиції чистого форварда вмирають, в Арсеналі навіть нема жодного. І завдання забивати впало на плечі півзахисників. І з них тепер вимагають, що як же так, не забив 10 голів за сезон.
От чисто про це Гріліш говорить.  Його завдання розвивати атаку. А забивати повинен Холанд. Чи на худий кінець атакуючі півзахисники, вінгери. Завдання Грілішей, Судакових, Зінченок - починати і розвивати атаки.
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