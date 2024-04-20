Нидерланды20 апреля 2024, 12:16 |
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Досрочный вылет. Нидерландский клуб оштрафовали на 18 очков
«Витесс» впервые за 35 лет покинет Эредивизие
20 апреля 2024, 12:16 |
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Известный нидерландский клуб «Витесс» из Арнема был оштрафован на 18 очков в нынешнем сезоне Эредивизие. Сообщается, что клуб из Арнема регулярно нарушал правила лицензирования.
Клуб решил не подавать апелляцию на решение Независимого комитета Футбольной федерации Нидерландов (KNVB), чтобы не рисковать лишиться своей лицензии.
После штрафа в активе «Витесса» в нынешнем сезоне чемпионата Нидерландов стало -1 очко. Клуб досрочно потерял все шансы избежать понижения в классе и впервые за 35 лет покинет Эредивизие.
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