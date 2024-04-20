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  4. Досрочный вылет. Нидерландский клуб оштрафовали на 18 очков
Нидерланды
20 апреля 2024, 12:16 |
259
0

Досрочный вылет. Нидерландский клуб оштрафовали на 18 очков

«Витесс» впервые за 35 лет покинет Эредивизие

20 апреля 2024, 12:16 |
259
0
Досрочный вылет. Нидерландский клуб оштрафовали на 18 очков
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный нидерландский клуб «Витесс» из Арнема был оштрафован на 18 очков в нынешнем сезоне Эредивизие. Сообщается, что клуб из Арнема регулярно нарушал правила лицензирования.

Клуб решил не подавать апелляцию на решение Независимого комитета Футбольной федерации Нидерландов (KNVB), чтобы не рисковать лишиться своей лицензии.

После штрафа в активе «Витесса» в нынешнем сезоне чемпионата Нидерландов стало -1 очко. Клуб досрочно потерял все шансы избежать понижения в классе и впервые за 35 лет покинет Эредивизие.

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Витесс чемпионат Нидерландов по футболу
Олег Дидух Источник: Reuters
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