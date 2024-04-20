ITF20 апреля 2024, 14:40 | Обновлено 20 апреля 2024, 15:08
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Дарья Снигур – Нигина Абдураимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире в Кальви
20 апреля 2024, 14:40 | Обновлено 20 апреля 2024, 15:08
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20 апреля украинская теннисистка Дарья Снигур (№132 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W50 в Кальви (Франция).
В матче 1/2 финала первая сеяная украинка сыграет против Нигины Абдураимовой из Узбекистана (№239 WTA). Время начала поединка – 14:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Моны Бартель (№248 WTA) или Валентины Ризер (№264 WTA).
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