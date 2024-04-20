Дарья Снигур – Нигина Абдураимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 апреля украинская теннисистка Дарья Снигур (№132 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W50 в Кальви (Франция).

В матче 1/2 финала первая сеяная украинка сыграет против Нигины Абдураимовой из Узбекистана (№239 WTA). Время начала поединка – 14:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Моны Бартель (№248 WTA) или Валентины Ризер (№264 WTA).

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