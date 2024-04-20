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  4. Дарья Снигур – Нигина Абдураимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
20 апреля 2024, 14:40 | Обновлено 20 апреля 2024, 15:08
556
1

Дарья Снигур – Нигина Абдураимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире в Кальви

20 апреля 2024, 14:40 | Обновлено 20 апреля 2024, 15:08
556
1
Дарья Снигур – Нигина Абдураимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

20 апреля украинская теннисистка Дарья Снигур (№132 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W50 в Кальви (Франция).

В матче 1/2 финала первая сеяная украинка сыграет против Нигины Абдураимовой из Узбекистана (№239 WTA). Время начала поединка – 14:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Моны Бартель (№248 WTA) или Валентины Ризер (№264 WTA).

📺 Видеотрансляция

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Muskrat2
Проблеми, узбек не з кінця тисячі. 
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