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Украина. Премьер лига
20 апреля 2024, 10:07 |
283
0

ПОНОМАРЕНКО: «На фоне трансферных слухов в команде дали прозвище Севилья»

Форвард «Динамо» – о конкуренции с Ванатом и трансферных слухах

20 апреля 2024, 10:07 |
283
0
ПОНОМАРЕНКО: «На фоне трансферных слухов в команде дали прозвище Севилья»
ФК Динамо. Матвей Пономаренко

Форвард «Динамо» Матвей Пономаренко рассказал о своем физическом состоянии накануне Евро, конкуренции с Владиславом Ванатом за место в старте, трансферных слухах и прозвище от старших партнеров.

Этим летом состоится юношеское Евро-2024. В какой форме ты собираешься подойти к нему и как себя проявить?
– Конечно, нужно набрать свою максимальную форму, проявлять себя на каждой тренировке, а когда тренер дает шанс выйти на поле в матче – проявлять себя в играх. Пока у меня есть возможность играть за U19 по возрасту, там я набираю игровой опыт. Главное – работать, и тогда все будет.

Твой конкурент по позиции лучший бомбардир УПЛ. Как выиграть конкуренцию?
– Надо работать, все возможно. Конечно, Ванат – хороший форвард, много забивает. Все впереди, нужно играть.

Есть волнение, когда выходишь на поле за основную команду?
– Если честно, переживание есть. Когда выходишь на поле. Но когда делаю первые касания мяча, оно исчезает.

– О тебе в последнее время много пишут в футбольных новостях, даже мемы появились в связи с интересом «Севильи». На улице уже узнают? Как на это реагируешь?
– Люди пока не узнают. Реагирую нормально. Я даже не читаю такие новости, мне ребята передали эти слухи, шутят по поводу «Севильи». Я это пропускаю сквозь уши. У меня есть свои цели, к которым я иду.

Так тебе уже прозвище дали в команде – Севилья?
– Да, некоторые из ребят немного травят.

– А кто именно?
– Ярмоленко, Буяльский, Караваев.

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Юрій Вишневський Источник: ФК Динамо Киев
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