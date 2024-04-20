ПОНОМАРЕНКО: «На фоне трансферных слухов в команде дали прозвище Севилья»

Форвард «Динамо» Матвей Пономаренко рассказал о своем физическом состоянии накануне Евро, конкуренции с Владиславом Ванатом за место в старте, трансферных слухах и прозвище от старших партнеров.

– Этим летом состоится юношеское Евро-2024. В какой форме ты собираешься подойти к нему и как себя проявить?

– Конечно, нужно набрать свою максимальную форму, проявлять себя на каждой тренировке, а когда тренер дает шанс выйти на поле в матче – проявлять себя в играх. Пока у меня есть возможность играть за U19 по возрасту, там я набираю игровой опыт. Главное – работать, и тогда все будет.

– Твой конкурент по позиции – лучший бомбардир УПЛ. Как выиграть конкуренцию?

– Надо работать, все возможно. Конечно, Ванат – хороший форвард, много забивает. Все впереди, нужно играть.

– Есть волнение, когда выходишь на поле за основную команду?

– Если честно, переживание есть. Когда выходишь на поле. Но когда делаю первые касания мяча, оно исчезает.

– О тебе в последнее время много пишут в футбольных новостях, даже мемы появились в связи с интересом «Севильи». На улице уже узнают? Как на это реагируешь?

– Люди пока не узнают. Реагирую нормально. Я даже не читаю такие новости, мне ребята передали эти слухи, шутят по поводу «Севильи». Я это пропускаю сквозь уши. У меня есть свои цели, к которым я иду.

– Так тебе уже прозвище дали в команде – Севилья?

– Да, некоторые из ребят немного травят.

– А кто именно?

– Ярмоленко, Буяльский, Караваев.