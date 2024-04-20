ДУБИНЧАК: «Настроены взять реванш за то поражение в Житомире»

Защитник «Динамо» Владислав Дубинчак поделился ожиданиями от следующего матча команды против «Полесья», а также рассказал об ошибках, которые динамовцы допустили в предыдущей игре с «Минаем».

– Поединок с «Минаем» в итоге получился сложнее, чем вы могли себе представить после первого тайма?

– Считаю, что в первом тайме мы хорошо сыграли – забили два гола, не дали сопернику абсолютно ничего создать. То, что игра давалась очень легко, в начале второго тайма сыграло злую шутку – сказалась какая-то расслабленность. Но хорошо, что мы снова собрались, в концовке забили третий мяч и завоевали три очка.

- Если бы в первом тайме реализовали больше моментов, пропущенный гол уже не вернул бы интригу в игре?

– Да, согласен. К сожалению, у нас немного присутствует эта проблема – не реализуем свои моменты. Но это футбол, ты не можешь реализовывать абсолютно все моменты. Будь так, футбол, наверное, был бы неинтересным.

– Вы уже анализировали этот матч? В чем была ошибка во время пропущенного мяча?

– Да. Во время передачи с фланга мы очень глубоко сели, центральная линия не подстраховала пас под себя – потому и пропустили.

- Ощущалось ли, что это была доигровка матча, учитывая, что даже составы изменились по сравнению с декабрем?

- Нет, совсем не чувствовалось, ведь мы сыграли всего одну минуту. Подходили к этому матчу как к очередному туру чемпионата.

- Впереди матч с «Полесьем», которое в первом круге одержало победу. Чем запомнился этот поединок?

– Хорошая команда. Мы проиграли, поэтому сейчас настроены взять реванш за поражение в Житомире. На мой взгляд, тогда мы сами упустили свой шанс выиграть тот матч, хотя все было в наших руках – мы вели в счете, играя в большинстве. Мы сами допустили ненужные ошибки, из-за которых проиграли тот матч.

– Многие эксперты выделяют в составе «Полесья» Бени Макуану, который не сыграет из-за травмы. Кого бы ты еще выделил в составе соперника?

– Я бы выделил Артема Козака. Не потому, что он мой друг, считаю его лидером команды. Он один из самых опасных игроков в составе «Полесья».

– За тренировкой внимательно следил Сергей Ребров. Как это мотивирует проявлять себя во время тренировок? Это ведь не первый его визит?

– Да, он точно был и перед предыдущим матчем с «Минаем». Естественно, это добавляет мотивации. Мы понимаем, что за прогрессом каждого наблюдают, и у каждого есть шанс поехать на Евро. Поэтому каждый игрок выкладывается на свой максимум.