КЛОПП – о шансах на чемпионство: «Судьба трофея явно не в наших руках»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил шансы своей команды на чемпионство в нынешнем сезоне АПЛ.

«Судьба чемпионства явно не в наших руках. Я думаю, если мы выиграем все наши игры, то у нас будут хорошие шансы стать чемпионами. Если нет, тогда велика вероятность, что выиграет кто-то другой. Может быть, нам хватит для победы и пяти матчей. Но никто не знает будущего.

Сейчас мы сидим и думаем, что «Манчестер Сити» выиграет все свои матчи. Да, такое случается довольно часто, но им предстоит сыграть много игр. Их ждут непростые соперники», — цитирует Клоппа пресс-служба мерсисайдцев.

Отметим, что за шесть туров до окончания сезона «Манчестер Сити» опережает «Арсенал» и «Ливерпуль» на два очка.