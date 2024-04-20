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Англия
20 апреля 2024, 08:45 | Обновлено 20 апреля 2024, 08:46
846
0

Журналист: в Манчестер Сити готовятся к уходу Гвардиолы

Контракт испанского специалиста истекает в 2025 году

20 апреля 2024, 08:45 | Обновлено 20 апреля 2024, 08:46
846
0
Журналист: в Манчестер Сити готовятся к уходу Гвардиолы
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

В «Манчестер Сити» готовятся к уходу Жузепа Гвардиолы с поста главного тренера. Об этом сообщает журналист Хорхе Пикон.

По данным источника, «горожане» все менее уверены в том, что контракт с испанским специалистом удастся продлить. Нынешнее соглашение истекает в 2025 году.

По информации Relevo, в числе кандидатов на пост главного тренера рассматривается Мичел, который в настоящее время возглавляет испанскую «Жирону».

Напомним, «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, оформив в прошлом сезоне требл. Также с испанцем во главе «горожанам» удалось пять раз выиграть АПЛ.

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Юрій Вишневський Источник: OneFootball
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