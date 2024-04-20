Журналист: в Манчестер Сити готовятся к уходу Гвардиолы
Контракт испанского специалиста истекает в 2025 году
В «Манчестер Сити» готовятся к уходу Жузепа Гвардиолы с поста главного тренера. Об этом сообщает журналист Хорхе Пикон.
По данным источника, «горожане» все менее уверены в том, что контракт с испанским специалистом удастся продлить. Нынешнее соглашение истекает в 2025 году.
По информации Relevo, в числе кандидатов на пост главного тренера рассматривается Мичел, который в настоящее время возглавляет испанскую «Жирону».
Напомним, «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, оформив в прошлом сезоне требл. Также с испанцем во главе «горожанам» удалось пять раз выиграть АПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У украинского вратаря действует соглашение до 2025 года
Украина завершила сезон на 18-й позиции 5-летнего рейтинга