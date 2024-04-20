Журналист: в Манчестер Сити готовятся к уходу Гвардиолы

В «Манчестер Сити» готовятся к уходу Жузепа Гвардиолы с поста главного тренера. Об этом сообщает журналист Хорхе Пикон.

По данным источника, «горожане» все менее уверены в том, что контракт с испанским специалистом удастся продлить. Нынешнее соглашение истекает в 2025 году.

По информации Relevo, в числе кандидатов на пост главного тренера рассматривается Мичел, который в настоящее время возглавляет испанскую «Жирону».

Напомним, «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, оформив в прошлом сезоне требл. Также с испанцем во главе «горожанам» удалось пять раз выиграть АПЛ.