Некоторые клубы готовы бойкотировать Кубок Англии из-за изменений в формате
В таком случае они будут лишены дополнительных выплат солидарности от АПЛ
Клубы низших английских дивизионов рассматривают возможность бойкота Кубка Англии. Об этом сообщает Daily Mail.
Футбольная Ассоциации Англии сообщила, что в основных раундах турнира, начиная с сезона-2024/2025, не будет переигровок. Ранее при ничейном результате команды должны были провести еще одну встречу. Теперь же, начиная с пятого раунда, переигровки отменены. При этом в квалификации это правило остается.
В первом раунде в борьбу за трофей вступают клубы из профессиональных лиг. Команды из АПЛ начинают играть в турнире с третьего раунда. Такое решение было принято на основе соглашения между ФА и АПЛ, на фоне увеличения количества матчей в турнирах УЕФА.
По данным источника, руководители нескольких клубов, не выступающих в высшей лиге, были возмущены нововведениями, поскольку они лишат их дополнительного заработка. Также им не понравилось, что данное решение было принято без учета их мнений.
Отмечается, что в случае бойкотирования Кубка Англии эти клубы будут лишены дополнительных выплат солидарности от АПЛ.
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