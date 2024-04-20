Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Некоторые клубы готовы бойкотировать Кубок Англии из-за изменений в формате
Англия
20 апреля 2024, 08:21 |
544
0

Некоторые клубы готовы бойкотировать Кубок Англии из-за изменений в формате

В таком случае они будут лишены дополнительных выплат солидарности от АПЛ

20 апреля 2024, 08:21 |
544
0
Некоторые клубы готовы бойкотировать Кубок Англии из-за изменений в формате
Getty Images/Global Images Ukraine

Клубы низших английских дивизионов рассматривают возможность бойкота Кубка Англии. Об этом сообщает Daily Mail.

Футбольная Ассоциации Англии сообщила, что в основных раундах турнира, начиная с сезона-2024/2025, не будет переигровок. Ранее при ничейном результате команды должны были провести еще одну встречу. Теперь же, начиная с пятого раунда, переигровки отменены. При этом в квалификации это правило остается.

В первом раунде в борьбу за трофей вступают клубы из профессиональных лиг. Команды из АПЛ начинают играть в турнире с третьего раунда. Такое решение было принято на основе соглашения между ФА и АПЛ, на фоне увеличения количества матчей в турнирах УЕФА.

По данным источника, руководители нескольких клубов, не выступающих в высшей лиге, были возмущены нововведениями, поскольку они лишат их дополнительного заработка. Также им не понравилось, что данное решение было принято без учета их мнений.

Отмечается, что в случае бойкотирования Кубка Англии эти клубы будут лишены дополнительных выплат солидарности от АПЛ.

По теме:
Манчестер Сити – Челси. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Вулверхэмптон – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
НОК требует не допустить к ОИ в пулевой стрельбе военного из беларуси
Кубок Англии по футболу бойкот Английская Премьер-лига
Юрій Вишневський Источник: Daily Mail
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ворскла – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 20 апреля 2024, 07:00 0
Ворскла – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Ворскла – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Обе команды находятся в середине таблицы, но ковалевский клуб рискует оказаться ниже

Жозе Моуриньо признался, за кого будет болеть в Лиге чемпионов
Футбол | 19 апреля 2024, 10:17 1
Жозе Моуриньо признался, за кого будет болеть в Лиге чемпионов
Жозе Моуриньо признался, за кого будет болеть в Лиге чемпионов

Португалец выделил единственный клуб, который возглавлял в своей карьере

Реал после игры с Ман Сити подготовил для Лунина контракт с важной опцией
Футбол | 20.04.2024, 00:43
Реал после игры с Ман Сити подготовил для Лунина контракт с важной опцией
Реал после игры с Ман Сити подготовил для Лунина контракт с важной опцией
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия лидирует, Италия почти догнала Испанию
Футбол | 19.04.2024, 16:30
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия лидирует, Италия почти догнала Испанию
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия лидирует, Италия почти догнала Испанию
Тайсон Фьюри дал обещание на случай поражения от Усика
Бокс | 19.04.2024, 16:11
Тайсон Фьюри дал обещание на случай поражения от Усика
Тайсон Фьюри дал обещание на случай поражения от Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Лицо и эмоции Агуэро после сейва Лунина в серии пенальти с Ман Сити
ФОТО. Лицо и эмоции Агуэро после сейва Лунина в серии пенальти с Ман Сити
18.04.2024, 19:37 2
Футбол
Костюк обыграла 3-ю ракетку мира и вышла в полуфинал на турнире в Штутгарте
Костюк обыграла 3-ю ракетку мира и вышла в полуфинал на турнире в Штутгарте
19.04.2024, 23:34 47
Теннис
Рассматривает ли Лунин уход из Реала после игры с Ман Сити? Известны детали
Рассматривает ли Лунин уход из Реала после игры с Ман Сити? Известны детали
18.04.2024, 13:54 2
Футбол
Букмекеры назвали нового фаворита Лиги чемпионов 2023/24 после 1/4 финала
Букмекеры назвали нового фаворита Лиги чемпионов 2023/24 после 1/4 финала
18.04.2024, 08:05
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ дисквалифицировала ведущего игрока Шахтера на 2 матча
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ дисквалифицировала ведущего игрока Шахтера на 2 матча
19.04.2024, 20:58 98
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Украина в напряженном матче обыграла Венгрию
ЧМ по хоккею U-18. Украина в напряженном матче обыграла Венгрию
18.04.2024, 16:46 11
Хоккей
10 самых известных футболистов, которых Дарио Друди привез в Украину
10 самых известных футболистов, которых Дарио Друди привез в Украину
18.04.2024, 13:38 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем