Англия20 апреля 2024, 05:34 | Обновлено 20 апреля 2024, 05:40
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Коуч Сандерленда: «Неизвестно, увидим ли Русина еще на поле в этом сезоне»
Майк Доддс рассказал, что украинец тренируется, но сроков возвращения нет
20 апреля 2024, 05:34 | Обновлено 20 апреля 2024, 05:40
129
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Главный тренер «Сандерленда» Майк Доддс рассказал, когда украинский форвард Назарий Русин может восстановиться после травмы:
«Неизвестно, увидим ли мы Назария снова в этом сезоне. Он тренируется, но посмотрим, как отреагирует его тело».
В марте 2024 года Назарий Русин травмировал икроножную мышцу и с тех пор не выходил на поле.
В текущем сезоне Русин сыграл 21 матч Чемпионшипа и забил 2 мяча. Черные коты занимают 13-е место во втором дивизионе чемпионат Англии.
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