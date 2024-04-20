Коуч Сандерленда: «Неизвестно, увидим ли Русина еще на поле в этом сезоне»

Главный тренер «Сандерленда» Майк Доддс рассказал, когда украинский форвард Назарий Русин может восстановиться после травмы:

«Неизвестно, увидим ли мы Назария снова в этом сезоне. Он тренируется, но посмотрим, как отреагирует его тело».

В марте 2024 года Назарий Русин травмировал икроножную мышцу и с тех пор не выходил на поле.

В текущем сезоне Русин сыграл 21 матч Чемпионшипа и забил 2 мяча. Черные коты занимают 13-е место во втором дивизионе чемпионат Англии.