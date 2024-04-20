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  4. Коуч Сандерленда: «Неизвестно, увидим ли Русина еще на поле в этом сезоне»
Англия
20 апреля 2024, 05:34 | Обновлено 20 апреля 2024, 05:40
129
0

Коуч Сандерленда: «Неизвестно, увидим ли Русина еще на поле в этом сезоне»

Майк Доддс рассказал, что украинец тренируется, но сроков возвращения нет

20 апреля 2024, 05:34 | Обновлено 20 апреля 2024, 05:40
129
0
Коуч Сандерленда: «Неизвестно, увидим ли Русина еще на поле в этом сезоне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин

Главный тренер «Сандерленда» Майк Доддс рассказал, когда украинский форвард Назарий Русин может восстановиться после травмы:

«Неизвестно, увидим ли мы Назария снова в этом сезоне. Он тренируется, но посмотрим, как отреагирует его тело».

В марте 2024 года Назарий Русин травмировал икроножную мышцу и с тех пор не выходил на поле.

В текущем сезоне Русин сыграл 21 матч Чемпионшипа и забил 2 мяча. Черные коты занимают 13-е место во втором дивизионе чемпионат Англии.

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Сандерленд травма чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Назарий Русин
Николай Степанюк Источник: ФК Сандерленд
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