МРТ показала надрыв. Максим Третьяков снова попал в лазарет Днепра-1

Хавбек Днепра-1 Максим Третьяков недавно восстановился после разрыва передней крестообразной связки и повреждения мениска, полученных в августе, однако снова попал в клубный лазарет.

28-летний футболист рассказал: «В конце разминки перед матчем против Металлиста 1925 мы оттачивали удары по воротам. Я сильно пробил «щекой» и почувствовал приводную мышцу бедра. МРТ показала надрыв. К сожалению, снова остаюсь без футбола – примерно на три недели».

Третьяков был включен в стартовый состав на матч против команды Виктор Скрипника, он должен был сыграть в нападении. В итоге его место занял Алексей Гуцуляк, забивший единственный гол Днепра-1 в ворота Металлиста 1925 (1:1).